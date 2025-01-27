Облепиха — рекордсмен по содержанию полезных веществ: названы пять добавок к чаю

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чай

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о пяти добавках к чаю, которые делают напиток особенно полезным. Первое место они отдали облепихе.

— Облепиха – это, пожалуй, мировой рекордсмен по содержанию полезных веществ.  Облепиха помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кишечника, укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма, — говорится в сообщении ведомства.

Лимон. Чай с лимоном помогает при простудных и инфекционных заболеваниях. Чтобы получить максимум витаминов, рекомендуется съесть дольку лимона после чаепития.

Чай с чабрецом поможет от бронхита и других заболеваний дыхательных путей, простуды и гриппа. А еще это отличное средство для улучшения настроения.

Чай с мятой обладает многими полезными свойствами: обезболивающими, антисептическими, антибактериальными, общетонизирующими и общеукрепляющими. Мята успокаивает и снимает признаки усталости и перенапряжения.

Чай с имбирем – отличное противовоспалительное средство. Имбирь также помогает при головных болях, снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Облепиха — рекордсмен по содержанию полезных веществ: названы пять добавок к чаю