Терапевт: температуру выше 38,5 градуса обязательно нужно сбивать сердечникам, пожилым людям и маленьким детям

Пить много жидкости. Увлажнение организма помогает поддерживать нормальную температуру и предотвращает обезвоживание.

Холодные компрессы. Приложите к лбу, запястьям или шее холодные компрессы или полотенца, смоченные в прохладной воде.

Теплая ванна или душ.

Покой и отдых. Дайте организму время на восстановление.

Свежий воздух. Обеспечьте хорошую вентиляцию в комнате, где вы находитесь.

Употребляйте легкие и питательные продукты, избегайте тяжелой и жирной пищи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.