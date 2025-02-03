Терапевт: температуру выше 38,5 градуса обязательно нужно сбивать сердечникам, пожилым людям и маленьким детям
Температуру выше 38,5 градуса обязательно нужно сбивать пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, а также пожилым людям и маленьким детям. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.
Повышенная температура указывает на то, что организм борется с инфекцией или воспалительным процессом. По словам врача, температуру до 38,5 градуса не нужно снижать, если человек переносит такое состояние нормально. Однако это не относится к пожилым, детям до определенного возраста и пациентам, у которых не в порядке сердечно-сосудистая система.
— У маленьких детей высокая температура тела может быть опасна уже при показателе выше 38 градусов, потому что она может спровоцировать судороги. Важно давать ребенку обильное питье, чтобы исключить обезвоживание, дать ибупрофен или парацетамол, — отметил Тарасов.
Необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы он назначил правильную дозировку.
— Некоторые люди очень тяжело переносят такую температуру, у них может начаться рвота, сильная головная боль, — добавил специалист.
Не забывайте про обильное питье, холодные компрессы и постоянное проветривание комнаты. Если у вас жар, нельзя лежать под теплым одеялом, в шерстяных носках и вообще тепло укутанным. Важно соблюдать постельный режим, больше спать и не перенапрягаться.
Как сбить температуру без лекарств?
- Пить много жидкости. Увлажнение организма помогает поддерживать нормальную температуру и предотвращает обезвоживание.
- Холодные компрессы. Приложите к лбу, запястьям или шее холодные компрессы или полотенца, смоченные в прохладной воде.
- Теплая ванна или душ.
- Покой и отдых. Дайте организму время на восстановление.
- Свежий воздух. Обеспечьте хорошую вентиляцию в комнате, где вы находитесь.
- Употребляйте легкие и питательные продукты, избегайте тяжелой и жирной пищи.
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