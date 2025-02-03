Гастроэнтеролог Бакаева рассказала, откуда брать кальций, если вы не любите молоко
Гастроэнтеролог, гепатолог Софья Бакаева рассказала о пользе кальция для костей и том, из каких продуктов его можно получать — учитывая тот факт, что некоторые не любят молоко.
— В костной ткани кальций содержится в виде кристаллов гидроксиапатита, которые придают костям прочность и жесткость. Это позволяет костям выдерживать большие нагрузки. Кроме того, костная ткань находится в постоянном процессе обновления, при котором старые клетки заменяются на новые. Кальций участвует в этом процессе, обеспечивая правильное соотношение разрушения и образования новых костных структур, — написала медик в своем блоге.
Если кальция в организме мало, процесс его извлечения из костей ускоряется. Это снижает их плотность и прочность.
Если вы не любите молочные продукты, то ищите альтернативные источники, отмечает Бакаева.
- Одним из лучших растительных источников кальция является листовая зелень
- Ещё овощи: шпинат, капуста (особенно кале), брокколи и пастернак
- Обогащённое растительное молоко: соевое, миндальное или овсяное.
- Тофу и соевые продукты
- Орехи и семена
- Миндаль, семена кунжута и чиа.
- Чечевица, нут и фасоль также могут быть полезными источниками кальция.
- Некоторые фрукты, такие как апельсины и инжир, содержат кальций
При необходимости можно использовать добавки кальция. Проконсультируйтесь с врачом!
Если вы не имеете ничего против молока, то три порции молочных продуктов в сутки обеспечивают около 900–1000 мг кальция, что соответствует дневной норме для взрослых.
1 стакан (200–250 мл) молока - примерно 300 мг кальция
1 стакан йогурта (200 г) - примерно 250–300 мг кальция
30 г твёрдого сыра - примерно 200–250 мг кальция
Кальций — это один из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма.
- Поддержка здоровья костей и зубов (о чем было выше)
- Кальций участвует в процессе свертывания крови. Он необходим для активации белков, которые помогают остановить кровотечение при травмах.
- Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц, включая сердечную. Он помогает передавать сигналы от нервов к мышцам, что необходимо для их нормальной работы.
- Кальций участвует в передаче нервных импульсов. Он помогает нейронам общаться друг с другом, что важно для координации движений и других функций.
- Регуляция гормонов. Кальций влияет на выделение различных гормонов и ферментов, участвующих в важных процессах, таких как обмен веществ.
- Поддержка сердечно-сосудистой системы. Кальций помогает поддерживать нормальное сердечное ритм и способствует здоровью сосудов.
- Кальций участвует в метаболизме, включая обмен жиров и углеводов.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Софья Бакаева
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
Оставить комментарий