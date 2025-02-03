Гастроэнтеролог Бакаева рассказала, откуда брать кальций, если вы не любите молоко

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еда

Гастроэнтеролог, гепатолог Софья Бакаева рассказала о пользе кальция для костей и том, из каких продуктов его можно получать — учитывая тот факт, что некоторые не любят молоко.

— В костной ткани кальций содержится в виде кристаллов гидроксиапатита, которые придают костям прочность и жесткость. Это позволяет костям выдерживать большие нагрузки. Кроме того, костная ткань находится в постоянном процессе обновления, при котором старые клетки заменяются на новые. Кальций участвует в этом процессе, обеспечивая правильное соотношение разрушения и образования новых костных структур, — написала медик в своем блоге.

Если кальция в организме мало, процесс его извлечения из костей ускоряется. Это снижает их плотность и прочность. 

Если вы не любите молочные продукты, то ищите альтернативные источники, отмечает Бакаева.
  • Одним из лучших растительных источников кальция является листовая зелень
  • Ещё овощи: шпинат, капуста (особенно кале), брокколи и пастернак
  • Обогащённое растительное молоко: соевое, миндальное или овсяное.
  • Тофу и соевые продукты
  • Орехи и семена
  • Миндаль, семена кунжута и чиа.
  • Чечевица, нут и фасоль также могут быть полезными источниками кальция.
  • Некоторые фрукты, такие как апельсины и инжир, содержат кальций

При необходимости можно использовать добавки кальция. Проконсультируйтесь с врачом!

Если вы не имеете ничего против молока, то три порции молочных продуктов в сутки обеспечивают около 900–1000 мг кальция, что соответствует дневной норме для взрослых.

1 стакан (200–250 мл) молока - примерно 300 мг кальция  
1 стакан йогурта (200 г) - примерно 250–300 мг кальция  
30 г твёрдого сыра - примерно 200–250 мг кальция  

Кальций — это один из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма.
  • Поддержка здоровья костей и зубов (о чем было выше)
  • Кальций участвует в процессе свертывания крови. Он необходим для активации белков, которые помогают остановить кровотечение при травмах.
  • Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц, включая сердечную. Он помогает передавать сигналы от нервов к мышцам, что необходимо для их нормальной работы.
  • Кальций участвует в передаче нервных импульсов. Он помогает нейронам общаться друг с другом, что важно для координации движений и других функций.
  • Регуляция гормонов. Кальций влияет на выделение различных гормонов и ферментов, участвующих в важных процессах, таких как обмен веществ.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы. Кальций помогает поддерживать нормальное сердечное ритм и способствует здоровью сосудов.
  • Кальций участвует в метаболизме, включая обмен жиров и углеводов.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Софья Бакаева
Софья Бакаева
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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