Гастроэнтеролог Бакаева рассказала, откуда брать кальций, если вы не любите молоко

— В костной ткани кальций содержится в виде кристаллов гидроксиапатита, которые придают костям прочность и жесткость. Это позволяет костям выдерживать большие нагрузки. Кроме того, костная ткань находится в постоянном процессе обновления, при котором старые клетки заменяются на новые. Кальций участвует в этом процессе, обеспечивая правильное соотношение разрушения и образования новых костных структур, — написала медик в своем блоге.

Одним из лучших растительных источников кальция является листовая зелень

Ещё овощи: шпинат, капуста (особенно кале), брокколи и пастернак

Обогащённое растительное молоко: соевое, миндальное или овсяное.

Тофу и соевые продукты

Орехи и семена

Миндаль, семена кунжута и чиа.

Чечевица, нут и фасоль также могут быть полезными источниками кальция.

Некоторые фрукты, такие как апельсины и инжир, содержат кальций

Поддержка здоровья костей и зубов (о чем было выше)

Кальций участвует в процессе свертывания крови. Он необходим для активации белков, которые помогают остановить кровотечение при травмах.

Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц, включая сердечную. Он помогает передавать сигналы от нервов к мышцам, что необходимо для их нормальной работы.

Кальций участвует в передаче нервных импульсов. Он помогает нейронам общаться друг с другом, что важно для координации движений и других функций.

Регуляция гормонов. Кальций влияет на выделение различных гормонов и ферментов, участвующих в важных процессах, таких как обмен веществ.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Кальций помогает поддерживать нормальное сердечное ритм и способствует здоровью сосудов.

Кальций участвует в метаболизме, включая обмен жиров и углеводов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.