Нутрициолог Строков: в этих пяти растительных продуктах больше кальция, чем в молоке

"Фактически, многие растительные продукты содержат столько же или даже больше кальция, чем коровье молоко, около 120 миллиграммов на 100 миллилитров, и все они легко включаются в рацион", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Льняное семя

"Полезные семена также содержат много важных жизненно важных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и клетчатка, которые вот почему они держат вас сытым в течение длительного времени".

Мак

"Вы можете использовать лидер кальция, например, для выпечки маковых лепешек, булочек с маком или хлеба, или посыпать его в чистом виде в мюсли".

Миндаль

Фундук

Кунжут

"Самая богатая кальцием альтернатива молоку — кунжутное, потому что семена кунжута содержат до 750 миллиграммов кальция на 100 граммов".

Кальций играет особую роль в питании, потому что он придает костям устойчивость и участвует, среди прочего, в процессах свертывания крови и образования клеток. Но действительно ли нам нужно молоко, чтобы покрыть суточную потребность около одного грамма в день?Льняное семя, которое можно использовать по-разному и которое доступно в регионах, также имеет высокое содержание кальция,на 100 г.Одним из самых богатых кальцием продуктов является мак. 100 граммов этих темных гранул содержат колоссальныекальция. Трех-четырех столовых ложек семян, разбросанных в течение дня, будет достаточно, чтобы покрыть суточную потребность.Орехи и семечки также богаты кальцием, например миндаль содержитна 100 граммов. Домашний миндальный напиток — вкусная альтернатива коровьему молоку.на 100 граммов фундук содержит немного меньше кальция, чем миндаль. Преимущество фундука, однако, в том, что его легко достать на месте. Вот почему молоко из фундука является здоровой и экологически чистой альтернативой.Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.