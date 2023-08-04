Нутрициолог Строков: в этих пяти растительных продуктах больше кальция, чем в молоке

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Нутрициолог Строков: в этих пяти растительных продуктах больше кальция, чем в молоке


Кальций является важным питательным веществом для здоровья, особенно для костей, зубов и мышц. Самое замечательное, что кальций содержится не только в молочных продуктах, многие растительные продукты также являются одними из лучших источников кальция.


Кальций играет особую роль в питании, потому что он придает костям устойчивость и участвует, среди прочего, в процессах свертывания крови и образования клеток. Но действительно ли нам нужно молоко, чтобы покрыть суточную потребность около одного грамма в день?

"Фактически, многие растительные продукты содержат столько же или даже больше кальция, чем коровье молоко, около 120 миллиграммов на 100 миллилитров, и все они легко включаются в рацион", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Льняное семя


Льняное семя, которое можно использовать по-разному и которое доступно в регионах, также имеет высокое содержание кальция, около 230 миллиграммов на 100 г.

"Полезные семена также содержат много важных жизненно важных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и клетчатка, которые вот почему они держат вас сытым в течение длительного времени".


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Мак


Одним из самых богатых кальцием продуктов является мак. 100 граммов этих темных гранул содержат колоссальные 1460 миллиграммов кальция. Трех-четырех столовых ложек семян, разбросанных в течение дня, будет достаточно, чтобы покрыть суточную потребность.

"Вы можете использовать лидер кальция, например, для выпечки маковых лепешек, булочек с маком или хлеба, или посыпать его в чистом виде в мюсли".

Миндаль


Орехи и семечки также богаты кальцием, например миндаль содержит до 260 миллиграммов на 100 граммов. Домашний миндальный напиток — вкусная альтернатива коровьему молоку.


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Фундук


Приблизительно 220 миллиграммов на 100 граммов фундук содержит немного меньше кальция, чем миндаль. Преимущество фундука, однако, в том, что его легко достать на месте. Вот почему молоко из фундука является здоровой и экологически чистой альтернативой.

Кунжут


"Самая богатая кальцием альтернатива молоку — кунжутное, потому что семена кунжута содержат до 750 миллиграммов кальция на 100 граммов".


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