Онколог Каприн: в России растет заболеваемость раком

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девушка

По словам генерального директора НМИЦ радиологии, главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, заболеваемость раком в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни. Это одна из причин.

Рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом возрасте, отметил специалист. Чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения болезней, в том числе онкологических.

— Онкологическая заболеваемость в России действительно растет — и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания, — сказал Каприн в беседе с РИА Новости.

Кроме того, онкологию стали чаще выявлять из-за улучшения диагностики. Медики всё чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, на ранней стадии.

Рак может проявляться различными симптомами в зависимости от типа и стадии заболевания. Но есть общие признаки (они не обязательно указывают на то, что это онкология, просто как повод насторожиться).

  • Необъяснимая потеря веса: резкое снижение массы тела без изменения диеты или физической активности может быть признаком рака.
  • Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха.
  • Необъяснимая боль.
  • Изменения в родинках (цвет, размер, форма) или появление новых образований на коже.
  • Долговременные изменения, связанные с ЖКТ, такие как запоры, диарея, частое мочеиспускание или кровь в стуле/моче.
  • Хронический кашель или охриплость, которые не проходят, могут быть связаны с раком легких или гортани.
  • Раны или язвы, которые не заживают в течение длительного времени.
  • Кровотечения из носа, десен, или кровь в моче или стуле могут быть тревожными симптомами.
  • Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Каприн
Андрей Каприн
Медицина
генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России
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Теги : онкология
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