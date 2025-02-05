Онколог Каприн: в России растет заболеваемость раком
По словам генерального директора НМИЦ радиологии, главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, заболеваемость раком в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни. Это одна из причин.
Рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом возрасте, отметил специалист. Чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения болезней, в том числе онкологических.
— Онкологическая заболеваемость в России действительно растет — и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания, — сказал Каприн в беседе с РИА Новости.
Кроме того, онкологию стали чаще выявлять из-за улучшения диагностики. Медики всё чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, на ранней стадии.
Рак может проявляться различными симптомами в зависимости от типа и стадии заболевания. Но есть общие признаки (они не обязательно указывают на то, что это онкология, просто как повод насторожиться).
- Необъяснимая потеря веса: резкое снижение массы тела без изменения диеты или физической активности может быть признаком рака.
- Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха.
- Необъяснимая боль.
- Изменения в родинках (цвет, размер, форма) или появление новых образований на коже.
- Долговременные изменения, связанные с ЖКТ, такие как запоры, диарея, частое мочеиспускание или кровь в стуле/моче.
- Хронический кашель или охриплость, которые не проходят, могут быть связаны с раком легких или гортани.
- Раны или язвы, которые не заживают в течение длительного времени.
- Кровотечения из носа, десен, или кровь в моче или стуле могут быть тревожными симптомами.
- Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Каприн
Медицина
генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России
Оставить комментарий