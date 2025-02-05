Онколог Каприн: в России растет заболеваемость раком

Необъяснимая потеря веса: резкое снижение массы тела без изменения диеты или физической активности может быть признаком рака.

Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха.

Необъяснимая боль.

Изменения в родинках (цвет, размер, форма) или появление новых образований на коже.

Долговременные изменения, связанные с ЖКТ, такие как запоры, диарея, частое мочеиспускание или кровь в стуле/моче.

Хронический кашель или охриплость, которые не проходят, могут быть связаны с раком легких или гортани.

Раны или язвы, которые не заживают в течение длительного времени.

Кровотечения из носа, десен, или кровь в моче или стуле могут быть тревожными симптомами.

Потеря аппетита или изменение вкусовых предпочтений.

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