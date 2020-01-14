Изо всех нижегородских клиник больше всего оборудования в 2020 году получат онко- и сердечно-сосудистые
Сформировав программу модернизации первичного звена здравоохранения нижегородского региона, областные власти продолжают ставить для себя главные задачи, которые стоят перед ними в сфере здравоохранения в 2020 году. В общем виде они содержатся в национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение», требуется лишь детализировать их применительно к нижегородскому региону.
В соответствии с этими годовыми планами одной из основных задач в 2020 году для нижегородских властей в сфере здравоохранения станет программа переоснащения медицинских учреждений области.
В ее рамках продолжится дооснащение медицинских учреждений Нижегородской области новым оборудованием. Одними из первых 84-ю единицами такого оборудования будут дооснащены:
- Арзамасская центральная городская больница,
- Нижегородский онкологический диспансер,
- Павловская центральная районная больница.
- в Городецкой центральной районной больнице,
- в Лысковской центральной районной больнице.
- в нижегородской городской клинической больнице № 5,
- в нижегородской городской больнице № 39.
– Высокотехнологичным оборудованием будут дооснащены детские медицинские организации. В 2020 году 17 медучреждений получат более 130 единиц такого оборудования. Кроме этого, продолжится внедрение бережливых технологий в больницах и поликлиниках,
– заявил министр здравоохранения правительства Нижегородской области Александр Смирнов.
Власти планируют и широкую модернизацию медицинских учреждений по всему нижегородскому региону в плане внедрения электронного документооборота и электронных медицинских карт. Чтобы этого добиться, запланирована организация более восьми тысяч дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников Нижегородской области.
Одновременно региональные власти продолжат на сколько это возможно программу расширения доступности медицины. В ее рамках в городах Арзамас, Балахна, Бор, Семенов откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта; в планах региональных властей строительство еще трех ФАПов.
Будут готовить и медицинские кадры. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют освоить 73 квоты, в том числе – укомплектовать медицинские учреждения 45-ю врачами и 28-ю фельдшерами.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородские власти обещают сделать капитальный ремонт в каждой из медицинских организаций региона.
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