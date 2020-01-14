Изо всех нижегородских клиник больше всего оборудования в 2020 году получат онко- и сердечно-сосудистые





Арзамасская центральная городская больница,

Нижегородский онкологический диспансер,

Павловская центральная районная больница.

в Городецкой центральной районной больнице,

в Лысковской центральной районной больнице.

в нижегородской городской клинической больнице № 5,

в нижегородской городской больнице № 39.

– Высокотехнологичным оборудованием будут дооснащены детские медицинские организации. В 2020 году 17 медучреждений получат более 130 единиц такого оборудования. Кроме этого, продолжится внедрение бережливых технологий в больницах и поликлиниках,