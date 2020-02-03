Для жителей удаленных поселений Ростовской области медицина недоступна
В регионе только приступили к решению вопроса о модернизации здравоохранения.
Пока же, в ожидании модернизации здравоохранения жители сел Ростовской области остаются без медицинской помощи. Спасти жителей отдаленных хуторов и деревень, попавших в экстренную ситуацию, может только чудо: врачей нет, скорая помощь не приезжает, везти больного в ближайшую больницу слишком далеко.
Чтобы спасти ситуацию, в правительстве области собираются модернизировать региональную систему здравоохранения с особенным акцентом на решение проблемы доступности медицины в сельской местности. Уже даже приступили к подготовке необходимого для этого документа.
Согласно плану, в регионе будет разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. По словам губернатора Василия Голубева, главная цель модернизации — поэтапное обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи.
Губернатор убедительно заявляет, что вектор основного внимания будет направлен прежде всего на сельскую местность. Если в крупных городах укомплектованность медучреждений врачами и средним медперсоналом составляет в среднем 65%, то в селах вопросов по первичной медицинской помощи гораздо больше. Проблему нехватки кадров, как решающую, признают и региональные власти.
«Что бы мы ни делали, как бы ни оснащали, ни ремонтировали медучреждения, но если у нас нет специалистов этого самого первичного звена, ничего не получится. Нет терапевтов, педиатров, которые на себя в первую очередь берут нагрузку по приёму, по диагностированию и дальнейшему лечению пациентов. Без них у нас ничего и не поменяется», — говорит очевидные вещи председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания области Сергей Михалёв.
Ранее МедикФорум сообщал, что медицина Донского края находится на последней 15-й строчке рейтинга, получив наибольшее количество штрафных баллов среди южных территорий. В столь незавидном положении медицина Ростовской области пребывает из-за самого большого количества смертей на тысячу жителей. Чаще почему-то умирают только в Крыму.
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