Академик Чучалин назвал наиболее опасный симптом заражения коронавирусом
Заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV может провоцировать пневмонию. Ее наиболее опасным симптомом является усиливающаяся одышка, об этом на страницах «Российской газета» рассказал директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин.
Насморк, повышение температуры, общая слабость. Эти симптомы типичны для многих вирусных респираторных инфекций. Наблюдаются они и при заражении коронавирусом 2019-nCoV, заметил академик. Наиболее тревожным признаком, по его словам, является возникновение одышки.
«Одышка свидетельствует о том, что инфекция затронула нижние дыхательные пути, отвечающие за воздухообмен, и нарушила их функции. Самая опасная имеет нарастающий характер, и требует срочного обращения к врачу», - сообщил Чучалин.
В то же время, пояснил академик, пневмония при заражении 2019-nCoV возникает не у всех заболевших людей. Ее развитие зависит от состояния иммунной системы, в том числе, от специфического иммунитета слизистых дыхательных путей.
«Пациентам с вирусной пневмонией, сопровождающейся угнетением функции легких, требуется искусственная вентиляция, а также мощные антибиотики», - поделился эксперт.
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