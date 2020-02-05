Академик Чучалин назвал наиболее опасный симптом заражения коронавирусом

«Одышка свидетельствует о том, что инфекция затронула нижние дыхательные пути, отвечающие за воздухообмен, и нарушила их функции. Самая опасная имеет нарастающий характер, и требует срочного обращения к врачу», - сообщил Чучалин.

«Пациентам с вирусной пневмонией, сопровождающейся угнетением функции легких, требуется искусственная вентиляция, а также мощные антибиотики», - поделился эксперт.