Число жертв коронавируса перевалило за 1 000
Эксперты боятся, что успевшие уехать из Уханя люди могли распространить вирус более чем в 400 городов нашей планеты. Только на одном круизном судне, задержанном у берегов Японии, насчитывается 136 заразившихся.
В понедельник в китайской провинции Хубей от коронавируса скончалось более 100 пациентов, а значит, официальное количество жертв эпидемии перевалило за 1 000 человек, 7 300 в тяжелейшем состоянии. Зафиксирован абсолютный суточный рекорд смертности за всю историю наблюдений. Именно в понедельник в Китай все-таки прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься не только изучением, но и сдерживанием эпидемии. В мире от коронавируса сейчас страдает 42 729 человек. В России это по-прежнему два гражданина Китая, состояние которых стабильно. Они выздоровели, и в ближайшие дни их выпишут из больниц.
Исследователи составили карту предполагаемого распространения коронавируса (на фото), которая показывает, что он мог поразить весь мир. Причем для этого использовались данные о путешествиях всего 60 000 тысяч жителей Уханя, успевших покинуть город до объявления карантина, но после начала эпидемии. Всего же из города уехало до 5 млн человек, так что ситуация пока далеко не радужная. К примеру, власти Великобритании продолжают искать некоего бизнесмена, получившего кличку "супер-распространитель". Он один сумел заразить 11 человек, включая двух врачей общей практики, которые, в свою очередь, могли передать вирус 15 пациентам. Сам "нулевой пациент" подхватил вирус в пятизвездочном отеле Сингапура, оттуда отправился на горнолыжный курорт во Францию, а потом на родину. И везде заражал людей.
В выходные в городе Ухань скончался первый гражданин США. Отрадно, что пока количество инфицированных каждый день медленно снижается, а значит, предпринятые миром сдерживающие меры работают. Но эксперты советуют не расслабляться. ВОЗ полагает, что 40 тысяч заболевших - верхушка айсберга. У многих болезнь проходит с умеренными симптомами, их даже не определяют, но они продолжают заражать других, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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