Для нижегородской Детской региональной больницы закупят новое оборудование для МРТ
Высокотехнологичную технику получат 25 детских клиник области.
Для «Нижегородской областной детской клинической больницы» купят новое оборудование для магнитно-резонансной томографии (МРТ) с высоким разрешением. Поправки в бюджет области 2020 года, которые внесло Законодательное собрание региона 12 февраля предполагают, что на эту покупку регион потратит в текущем году 150 миллионов рублей.
Это будет не единственное приобретение, которое сделают в этом году нижегородцы для медицинских учреждений, рассчитанных на маленьких пациентов. За счет казны нижегородского региона высокотехнологичную и разнообразную технику закупят для 25-ти больниц и клиник для детей.
Среди прочего они получат:
- автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления,
- автоматические рефкератометры,
- двенадцатиканальные электрокардиографы,
- диагностические рентгеновские цифровые аппараты,
- гастродуоденоскопы,
- ЛОР-комбайны,
- переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты с 4-мя датчиками,
- риноларингофиброскопы,
- фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта,
«Для дооснащения детских поликлиник и поликлинических отделений в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей»,
– заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Для областной больницы кроме нового дорогостоящего оборудования для МРТ планируют приобрести также рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества.
Специалисты утверждают, что обе этих покупки серьезно увеличат диагностический потенциал главного детского медицинского учреждения Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным.
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