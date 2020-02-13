Для нижегородской Детской региональной больницы закупят новое оборудование для МРТ

автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления,

автоматические рефкератометры,

двенадцатиканальные электрокардиографы,

диагностические рентгеновские цифровые аппараты,

гастродуоденоскопы,

ЛОР-комбайны,

переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты с 4-мя датчиками,

риноларингофиброскопы,

фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта,

«Для дооснащения детских поликлиник и поликлинических отделений в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей»,