Для нижегородской Детской региональной больницы закупят новое оборудование для МРТ

МРТ для детей

Высокотехнологичную технику получат 25 детских клиник области.

Для «Нижегородской областной детской клинической больницы» купят новое оборудование для магнитно-резонансной томографии (МРТ) с высоким разрешением. Поправки в бюджет области 2020 года, которые внесло Законодательное собрание региона 12 февраля предполагают, что на эту покупку регион потратит в текущем году 150 миллионов рублей.

Это будет не единственное приобретение, которое сделают в этом году нижегородцы для медицинских учреждений, рассчитанных на маленьких пациентов. За счет казны нижегородского региона высокотехнологичную и разнообразную технику закупят для 25-ти больниц и клиник для детей.

Среди прочего они получат:
  • автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления,
  • автоматические рефкератометры,
  • двенадцатиканальные электрокардиографы,
  • диагностические рентгеновские цифровые аппараты,
  • гастродуоденоскопы,
  • ЛОР-комбайны,
  • переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты с 4-мя датчиками,
  • риноларингофиброскопы,
  • фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта,
и другое.

«Для дооснащения детских поликлиник и поликлинических отделений в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей»,

– заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Для областной больницы кроме нового дорогостоящего оборудования для МРТ планируют приобрести также рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества.

Специалисты утверждают, что обе этих покупки серьезно увеличат диагностический потенциал главного детского медицинского учреждения Нижегородской области.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным.
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