В Нижегородской области в 2020 году будут переоснащены пять первичных сердечно-сосудистых центров

— Все это крупные организации, которые обслуживают большие территории. Их переоснащение позволит сделать доступнее одно из самых востребованных направлений медицины.

Первичные сердечно-сосудистые центры имеют большое значение в системе здравоохранения. На этом уровне можно принять меры, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и выработать грамотную тактику лечения. Все это невозможно без современного диагностического оборудования,

Вместе с этим в регионе проводят комплекс мероприятий по созданию системы помощи больным хронической сердечной недостаточностью.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, до конца 2020 года в регионе будут переоснащены центры в пяти медицинских организациях: в больницах № 5 и № 39 областного центра, Нижнего Новгорода, а также в трех центральных районных больницах (ЦРБ)— Городецкой, Лысковской и Уренской.— подчеркнул глава нижегородского региона.Кроме того, в области проходит целый ряд мероприятий по созданию системы помощи больным хронической сердечной недостаточностью.Так, уже в текущем году на базе специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А.Королева планируют открыть экспертный центр III уровня для оказания высокотехнологичной медицинской помощи таким больным.Одновременно в районах Нижегородской области будут открыты три межрайонных кардиологических кабинета для помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. В то же время в городе Дзержинске на базе кардиологического отделения городской больницы № 2 планируют открыть койки для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью. Это также станет часть единого комплекса мер помощи людям, имеющим такие заболевания.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что изо всех нижегородских клиник больше всего оборудования в 2020 году получат онко- и сердечно-сосудистые