Более половины заболевших коронавирусом упускают
Современные методы контроля коронавируса, используемые в разных странах мира, упускают 50% пациентов. К такому выводу пришли исследователи из США и Великобритании.
Во многих странах мира ведется мощная кампания по выявлению новых случаев заболевания коронавирусом. Прежде всего, людям измеряют температуру в местах большого скопления, включая аэропорты и вокзалы. Однако контроль путешественников в нынешнем своем виде приводит к тому, что 50% случаев коронавируса упускается, как установили исследователи. Мониторы для измерения температуры и стандартные вопросники, которые заполняют путешественники, не позволяют выявлять всех заболевших, пишет eLife.
Авторы исследования разработали компьютерную модель, с помощью которой можно предсказать эффективность ныне применяющихся средств контроля на основе последней информации по поведению коронавируса и тому, как долго он пребывает в организме пациента без всяких симптомов. Эта модель и показала, что более половины пациентов упускаются медицинскими специалистами, устраивающими проверки. А значит, зараженные продолжают контактировать с другими людьми и передавать им этот вирус, что может привести к его дальнейшему распространению. Китай сегодня добился очень впечатляющих результатов в сдерживании коронавируса, но это происходит за счёт того, что людям вообще не разрешают никуда перемещаться. Провинция Хубэй закрыта для въезда и выезда, а её обитателям запрещается выходить из домов чаще, чем на два часа раз в несколько дней для покупки продуктов питания. Только такие жесткие меры и привели к тому, что количество заболевших резко уменьшилось.
Однако многие страны мира пока не готовы изолировать огромные территории по китайскому образцу. Именно поэтому сегодня печальную пальму первенства по количеству вновь диагностируемых случаев удерживают Южная Корея, Италия и Иран, обогнавшие Китай. Американские ученые не сомневаются в том, что и США столкнутся с масштабной эпидемией, которая может начаться уже через несколько недель. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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