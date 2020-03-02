У прилетевшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус
Еще один подтвержденный случай коронавируса в России. Как стало известно, третьим инфицированным оказался гражданин РФ, который недавно вернулся из поездки в Италию.
Молодой человек, чье имя и возраст не разглашаются, заболел 21 февраля. В тот момент он находился на отдыхе в Италии. В Россию мужчина вернулся 23 февраля. Через некоторое время он почувствовал признаки недомогания и тогда решил обратиться в поликлинику с симптомами ОРВИ. Уже оттуда россиянина госпитализировали в инфекционную больницу.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, после прилета в РФ мужчина жил в частном доме в Московской области. Со сколькими людьми он успел войти в контакт за эти дни – не сообщается.
Сейчас пациент находится в изоляции. Его состояние оценивают как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Ранее было известно о двух инфицированных в России, но это были граждане КНР.
Напомним, что Минздрав РФ назвал страны, куда нежелательно ездить в период вспышек опасного вируса. Среди них – Италия. Стоит отметить, что сейчас медики тщательно проверяют все рейсы, прилетевшие из этой страны, в Москву.
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