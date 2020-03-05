При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по планете. Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
Эпидемия коронавируса может нанести удар по мировой экономике в размере $2,4 триллиона потерь глобального ВВП. Вспыхнувший в китайском городе Ухань вирус уже убил более 3 300 человек и инфицировал более 95 000. Этот вирус вызывает болезнь под названием COVID-19, и сегодня он распространился в 81 страну. В США сообщается о 150 случаях, включая 11 смертей в двух штатах. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса угрозой международного масштаба и предупредила, что время, когда человечество всё ещё может сдержать глобальную пандемию, истекает.
Группа австралийских экспертов произвела расчеты, которые показали, что даже при самом лучшем сценарии вирус нанесёт тяжелейший удар по численности населения нашей планеты и по глобальному ВВП. Эту модель составили эксперты Австралийского национального университета. В целом, они разработали 7 сценариев развития COVID-19 за пределами Китая от самого благоприятного до самого тяжёлого. Седьмой сценарий показывает глобальное воздействие пандемии, которая возвращается ежегодно. Это будет особенно в тяжело, если ученые не смогут быстро разработать эффективную вакцину, или вирус будет постоянно мутировать.
Но даже при самом благоприятном сценарии, по мнению австралийских ученых, смертность от вируса составит 15 млн человек, а глобальный ВВП потеряет $2,4 триллиона. Модель основана на пандемии гриппа в Гонконге в 1968/69 годах, от которой умерло около 1 млн человек. Самый мрачный сценарий развития эпидемии опирается на печально известную испанку, которая уничтожил до 50 млн человек в 1918/20 годах. Если все пойдет сегодня по этому сценарию, то глобальный ВВП потеряет не менее $9 триллионов, а смертность может составить 68 млн человек, пишет Business Insider. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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