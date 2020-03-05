Смерть от коронавируса. Врачи рассказали, что может этому способствовать
В Великобритании, где скончался первый пациент с коронавирусом, врачи выступили в прессе, рассказав, что по их мнению может способствовать смерти в результате инфицирования им. Специалисты полагают, что многое зависит от особенностей взаимодействия вируса с иммунной системой конкретного человека.
Как сообщает MedikForum.ru с отсылкой на издание Express, умерший после заражения коронавирусом британский пациент был пожилым человеком, который до этого проходил лечение в больнице в связи с имевшимся у него хроническим заболеванием. Каким именно, врачи раскрывать не стали.
В то же время специалисты констатируют: «Люди с уже ослабленной иммунной системой подвергаются наибольшему риску заражения вирусом, способному привести к смерти. Также вероятность смерти увеличивается в случае сердечных заболеваний и высокого кровяного давления, диабета».
Как новый вирус может убить человека? Отвечая на вопрос, вирусолог из Медицинской школы Университета Мэриленда Мэтью Фриман пояснил, что степень серьезности заболевания и его осложнений зависит от того, как иммунная система реагирует на инфекцию. На такую реакцию могут влиять различные факторы, в том числе возраст, пол, генетика, сопутствующие заболевания.
«Если вирус размножается очень быстро, прежде чем ваш организм успевает предотвратить его с помощью иммунного ответа, то он оказывается не в состоянии контролировать вирус и начинает сходить с ума», - заметил эксперт.
Другой врач, вирусолог из Университета Канзаса Энтони Фер назвал признаки и симптомы смертельного вируса – это жар, кашель, одышка, затрудненное дыхание.
Рассуждая о том, что может способствовать смертельному исходу при заражении коронавирусом, врачи добавили: пока точно никто не знает, как или почему инфекция приводит к смерти у небольшого процента пациентов. Однако, подчеркнули они, большинство людей, умирающих от вируса, – это представители старшей возрастной категории, и слабость их организма связана больше с биологией, чем с образом жизни. В частности, повышенный риск смерти для таких пациентов связан с характерной для их возраста слабостью дыхательной системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие предметы, которых люди касаются ежедневно, могут заразить коронавирусом.
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