Смерть от коронавируса. Врачи рассказали, что может этому способствовать

В то же время специалисты констатируют: «Люди с уже ослабленной иммунной системой подвергаются наибольшему риску заражения вирусом, способному привести к смерти. Также вероятность смерти увеличивается в случае сердечных заболеваний и высокого кровяного давления, диабета».

«Если вирус размножается очень быстро, прежде чем ваш организм успевает предотвратить его с помощью иммунного ответа, то он оказывается не в состоянии контролировать вирус и начинает сходить с ума», - заметил эксперт.