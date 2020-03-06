Стресс во время беременности вредит всю жизнь
Негативное влияние стресса во время беременности на организм ребенка может сохраняться пожизненно. К такому выводу пришли ученые в ходе экспериментов с лабораторными мышами.
Те мышы, которые в утробе матери и вскоре после рождения подвергались стрессу, затем в течение всей жизни сталкивались с иммунодефицитными состояниями. Они нарушали способность противостоять инфекциям и опухолям. Таковы выводы исследования ученых из Йельского университета, опубликованные журналом Cell. В ходе экспериментов их авторы следили за пожизненными физиологическими изменениями у мышей, получающих жидкий раствор с гормоном стресса глюкокортикоидом в утробе и вскоре после рождения.
Глюкокортикоид - встречающийся в естественных условиях гормон, уменьшающий воспаления и помогающий взрослым и детям быстрее адаптироваться к внешним опасностью вроде голода и насилия. Врачи используют его для борьбы с астмой и аутоиммунными болезнями, вызванными избыточной активностью иммунитета. Однако исследование показало, что раннее воздействия стрессовых гормонов перманентно вредит иммунной системе и снижает способность организма противостоять бактериальным инфекциям и опухолям.
Как рассказал автор исследования Руслан Меджитов, мыши до конца своей жизни были перепрограммированы, фундаментально отличаясь от тех, кого не подвергали воздействию глюкокортикоидов. Меджитов и его коллеги описали целую цепочку физиологических изменений, которые наблюдались у мышей после воздействия стресса и вызывали серьезные последствия до конца их дней. Нельзя исключить, что то же самое происходит и с организмом человека, который в утробе матери или вскоре после рождения подвергался стрессу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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