Профессор Стивен Тернер: вспышка коронавируса стихнет с наступлением теплой погоды
Прекращения вспышки нового коронавируса следует ожидать с наступлением теплой погоды, весной–летом. Об этом заявил профессор Стивен Тернер из Института биомедицинских открытий при Университете Монаша.
Как сообщает MedikForum.ru, новый коронавирус COVID-19, который в настоящее время заражает все большее число людей, скорее всего, в конечном итоге станет сезонной инфекцией, как и другие коронавирусы. В этом убежден профессор Стивен Тернер, его доводы опубликовало издание Express.
«Вирус COVID-19 еще будет распространяться какое-то время по всему миру, но как только в широких слоях населения установится иммунитет, он, скорее всего, станет сезонным», – высказался ученый.
По словам профессора Тернера, основной причиной для беспокойства на данный момент является масштаб новых инфекций. Население всего мира восприимчиво к инфекции, поскольку новый вирус способен внедряться в кровоток, передаваясь от человека человеку.
«В то время как у большинства людей симптомы будут слабыми или вообще отсутствовать, небольшая часть людей будет реагировать серьезно», - предупредил профессор.
Но по мере наступления сильного тепла вспышка вируса начнет стихать. В будущем его распространение будет носить сезонный характер, активизируясь в зимние месяцы. В холодный сезон условия способствуют ускоренной передаче инфекции – для этого времени года свойственна высокая плотность людей, которые чаще находятся в помещениях и в непосредственной близости друг от друга, заметил ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представители организации ЮНИСЕФ (UNICEF) констатировали: коронавирус боится тепла и не способен выживать в жарком климате: он не выдерживает воздействия температуры 26-27 ° С и выше.
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