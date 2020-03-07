Профессор Стивен Тернер: вспышка коронавируса стихнет с наступлением теплой погоды

«Вирус COVID-19 еще будет распространяться какое-то время по всему миру, но как только в широких слоях населения установится иммунитет, он, скорее всего, станет сезонным», – высказался ученый.

«В то время как у большинства людей симптомы будут слабыми или вообще отсутствовать, небольшая часть людей будет реагировать серьезно», - предупредил профессор.