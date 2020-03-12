Остановит ли теплая погода распространение коронавируса?

Остановит ли теплая погода распространение коронавируса?

Число смертей от коронавируса продолжает расти, есть мнение, что приближающаяся теплая весенняя погода в северном полушарии может замедлить или даже остановить распространение болезни. Так ли это?

Идея о том, что приближающаяся весна может остановить распространение коронавируса основана на сравнении с гриппом. Во многих отношениях коронавирус COVID-19 похож на грипп - и распространяется одинаково (респираторные выделения и загрязненные поверхности), и оба вызывают обычно легкие респираторные симптомы, которые могут перерасти в опасную для жизни пневмонию. Но передаваемость и серьезность осложнений коронавируса выше чем у гриппа.

Невозможно предсказать поведение коронавируса при высоких температурах

Для гриппа начало весны вызывает значительное снижение числа случаев, которые сохраняются до возвращения более низких температур осенью. Эта сезонность, как полагают, вызвана чувствительностью вируса к различным климатическим условиям и сезонными изменениями в иммунной системе человека и моделях поведения.

Вирус выживает лучше в холодную, сухую погоду с уменьшенным ультрафиолетовым излучением. Зимние дни приводят к снижению уровня витамина D, который может повлиять на работу иммунной системы. Зимой мы проводим больше времени с другими людьми, в помещении, увеличивая возможности распространения.

Как тогда эти факторы повлияют на передачу коронавируса? Не ясно, какое влияние оказывают температура и влажность на сам коронавирус или на его передачу. Некоторые другие коронавирусы являются сезонными, вызывая обычные простуды в зимние месяцы. Другие, как печально известные SARS и MERS, не имеют зависимости от температур. MERS появился в жарких странах, а SARS достиг своего пика в теплые месяцы.

Вывод: приближающаяся теплая погода может уменьшить передачу коронавируса в северном полушарии (потенциально увеличивая передачу в предстоящей зиме в южном), но весьма маловероятно, что погода положит конец пандемии коронавируса.

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Теги : коронавирус
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Остановит ли теплая погода распространение коронавируса?