Врач Будянский указал на четыре главные опасности коронавируса в России
Среди указанных врачом Владимиром Будянским главных опасностей коронавируса в России значатся смерть, панические настроения, удар по медицине, финансовые проблемы.
Как сообщает MedikForum.ru, российский врач Владимир Будянский указал на четыре главные опасности коронавируса в России. Первой он назвал смерть и страх населения перед ней. По мпению Будянского, смертельный риск в связи с заражением коронавирусом повышается прежде всего для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями (легочные недуги, рак).
Что касается возрастной категории до 45–50 лет, ее представители «практически не умирают от вируса».
Второй опасностью коронавируса в России среди главных угроз специалист считает истощение медицинской системы. Резкое увеличение числа тяжелобольных поспособствует нехватке медицинского персонала, реанимационных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких.
«В московских больницах около двух тысяч таких коек, часть из них занята постоперационными и другими пациентами. Что будет, если в месяц у вас появятся дополнительно 3000 или больше человек, требующих реанимационного места? Разместить сразу столько зараженных не получится», - указал врач, по мнению которого данная проблема является самой главной.
Третья опасность – это паника, возникающая от незнания. Она ведет к массовому психозу, создает всеобщую ажитацию, побуждает скупать продукты, лекарства.
Говоря о четвертой опасности, врач Будянский указал на финансовые потери, обусловленные обширным карантином.
Также медик на попомнил о важности профилактических мер.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы немецкого эксперта о мерах, помогающих не заразиться коронавирусом.
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