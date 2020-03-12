Врач Будянский указал на четыре главные опасности коронавируса в России

«В московских больницах около двух тысяч таких коек, часть из них занята постоперационными и другими пациентами. Что будет, если в месяц у вас появятся дополнительно 3000 или больше человек, требующих реанимационного места? Разместить сразу столько зараженных не получится», - указал врач, по мнению которого данная проблема является самой главной.

Как сообщает MedikForum.ru, российский врач Владимир Будянский указал на четыре главные опасности коронавируса в России. Первой он назвал смерть и страх населения перед ней. По мпению Будянского, смертельный риск в связи с заражением коронавирусом повышается прежде всего для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями (легочные недуги, рак).Что касается возрастной категории до 45–50 лет, ее представители «практически не умирают от вируса».Второй опасностью коронавируса в России среди главных угроз специалист считает истощение медицинской системы. Резкое увеличение числа тяжелобольных поспособствует нехватке медицинского персонала, реанимационных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких.Третья опасность – это паника, возникающая от незнания. Она ведет к массовому психозу, создает всеобщую ажитацию, побуждает скупать продукты, лекарства.Говоря о четвертой опасности, врач Будянский указал на финансовые потери, обусловленные обширным карантином.Также медик на попомнил о важности профилактических мер.Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы немецкого эксперта о мерах, помогающих не заразиться коронавирусом.