Северная Корея сражается с коронавирусом с помощью Photoshop
На лица жителей этой страны для пропагандистских снимков наносятся медицинские маски с помощью фоторедактора. Лидер нации при этом масок пока не носит.
Власти Северной Кореи публикуют пропагандистские снимки граждан, продолжающих вдохновенно и радостно трудиться в стране на фоне мировой пандемии коронавируса. Как и положено, эти граждане носят медицинские маски. Вот только британские журналисты из The Daily Mail разглядели, что маски были нанесены на лица счастливых северных корейцев с помощью Photoshop или каких-то других программ для ретуши фотоизбражений. Об этом, в частности, заявил профессор криминалистики Университета Кента из Великобритании Стюарт Гибсон (Stuart Gibson), которому эти фотографии отправили для анализа.
Гибсон быстро установил, что эти маски на лицах двух ткачих явно вырезались из других снимков, причем не слишком старательно. Страна хочет продемонстрировать миру, что не испытывает ни малейших проблем с обеспечением товаров, необходимых для противодействия COVID-19. При этом на фото и видео лидер страны Ким Чен Ын позирует без масок. Пока что мировые лидеры тоже не особенно активно носят маски, чтобы не пугать население своих стран. Ну а первым руководителем страны, заразившимся коронавирусом, стал недавно президент Бразилии.
В Северной Корее официально нет ни одного случая заражения, но мало кто считает, что полностью закрытая страна кому-либо расскажет о своих инфицированных. Наверняка, данная информация будет тщательно скрываться. Известно, что КНДР полностью закрыла границы от иностранцев и выслала целый ряд дипломатов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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