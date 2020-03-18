86% пациентов с коронавирусом не выявляют
Американские ученые подтвердили то, о чем давно подозревали эксперты. Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом остаются не выявленными врачами.
Высокая смертность от COVID-19 определяется за счет соотношения числа заболевших и числа умерших. Отсюда возникла пугающая цифра в 3,4%, которую можно сравнить со смертностью от печально известной "испанки" в 1918 году. Однако эксперты не раз говорили, что если число умерших от коронавируса подсчитано довольно точно, то реальное количество заболевших много больше, но многие не знают об инфекции, так как имеют легкие симптомы или не имеют вообще. Это подтвердило исследование ученых Колумбийского университета. Они доказали, что 86% инфицированных коронавирусом никогда и не узнают об этом.
Старший советник британского правительства по вопросам медицины сэр Патрик Уолланс (Patrick Vallance) заявил, что на каждый летальный исход от COVID-19 приходится по 1 000 заболевших. С одной стороны, это прозвучало пугающе, ведь тогда только в Великобритании реальное число инфицированных составляет 70 000 человек. С другой, при подобном соотношении смертность от COVID-19 вполне сопоставима со смертностью от осложнений гриппа и даже уступает ей. Каждый год грипп уносит свыше полумиллиона жизней, пишет The Daily Mail.
Многие громкие заголовки в СМИ оказываются не столь пугающими. Вначале британские журналисты сообщили о самом молодом пациенте с COVID-19, умершем в возрасте 44 лет. Не успели жители Туманного Альбиона испугаться, как стало известно, что у мужчины была завершающая стадия бокового амиотрофического склероза - неизлечимой нейродегенеративной болезни, и он почти потерял способность дышать самостоятельно, а ожидаемая продолжительность его жизни составляла несколько месяцев. История про первую жертву среди собак - вернувшегося из Китая померанского шпица с COVID-19 - тоже, как выяснилось, была неполной. Собака действительно скончалась, но никто не сообщил, что ей было почти 18 лет. А это очень преклонный возраст для подобных животных. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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