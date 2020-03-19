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Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции

советы врачей

Самоизоляция в условиях эпидемии коронавируса, вызывающего легочное заболевание Covid-19, становится повседневной реальностью для людей в разных странах мира. Британский врач Хилари Джонс дал 8 советов, которым нужно следовать в данных обстоятельствах.

Как сообщает MedikForum.ru, среди британских жителей Covid-19 унес жизни еще 14 человек, увеличив общее число жертв до 71. Власти и представители местного здравоохранения призывают людей к самоизоляции, являющейся на сегодняшний день главным способом предотвратить массовое заражение.

Издание Express опубликовало советы известного в Великобритании врача общей практики, телеведущего, писателя Хилари Джонса о мерах, которым необходимо следовать при самоизоляции.
  • Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, кружки, стаканы. Кухонную утварь надлежит мыть теплой мыльной водой.
  • Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.
  • Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенных частиц. Эти вещи также должны быть индивидуальными.
  • Унитаз необходимо чистить дезинфицирующим средством после каждого акта дефекации.
  • Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опорожнением.
  • При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не сталкиваться с курьерами лицом к лицу. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.
  • Ограничить все форм контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.
  • Не посещать медучреждения при появлении недостаточно тяжелых симптомов.
«Высокая температура и кашель должны заставить человека самоизолироваться на семь дней без посещения аптек или больницы. Достаточно связаться с медиками или справочной службой по телефону и получить консультацию о своих дальнейших действиях», - дал последний совет британский врач.

Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы для защиты от коронавируса от врача из Италии, наиболее сильно пострадавшей от нового коронавируса на европейском континенте.
Теги : коронавирус
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Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции