Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции
Самоизоляция в условиях эпидемии коронавируса, вызывающего легочное заболевание Covid-19, становится повседневной реальностью для людей в разных странах мира. Британский врач Хилари Джонс дал 8 советов, которым нужно следовать в данных обстоятельствах.
Как сообщает MedikForum.ru, среди британских жителей Covid-19 унес жизни еще 14 человек, увеличив общее число жертв до 71. Власти и представители местного здравоохранения призывают людей к самоизоляции, являющейся на сегодняшний день главным способом предотвратить массовое заражение.
Издание Express опубликовало советы известного в Великобритании врача общей практики, телеведущего, писателя Хилари Джонса о мерах, которым необходимо следовать при самоизоляции.
- Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, кружки, стаканы. Кухонную утварь надлежит мыть теплой мыльной водой.
- Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.
- Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенных частиц. Эти вещи также должны быть индивидуальными.
- Унитаз необходимо чистить дезинфицирующим средством после каждого акта дефекации.
- Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опорожнением.
- При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не сталкиваться с курьерами лицом к лицу. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.
- Ограничить все форм контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.
- Не посещать медучреждения при появлении недостаточно тяжелых симптомов.
«Высокая температура и кашель должны заставить человека самоизолироваться на семь дней без посещения аптек или больницы. Достаточно связаться с медиками или справочной службой по телефону и получить консультацию о своих дальнейших действиях», - дал последний совет британский врач.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы для защиты от коронавируса от врача из Италии, наиболее сильно пострадавшей от нового коронавируса на европейском континенте.
Оставить комментарий