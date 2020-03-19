COVID-19 не является биологическим оружием
Вирус не является биологическим оружием, созданным в лаборатории. Такое мнение высказали британские ученые на фоне распространяющихся в интернете теорий заговора.
Ведущие ученые Великобритании напрочь отвергли теорию о том, что коронавирус был создан в условиях биологической лаборатории. Ранее теории об этом появились в интернете. Там утверждалось, что COVID-19 изготовлен человеком, а некоторые СМИ в России даже обвиняли в этом Великобританию. Но в журнале Nature Medicine опубликована статья, опровергающая подобного рода опасения. В ней говорится о том, что невозможно представить ныне существующую коронавирусную инфекцию произведением рук каких-либо учёных из лабораторий.
Изучавшие коронавирус на молекулярном уровне ученые подчеркивают, что его нельзя создать вручную, поскольку в нем нет генетической информации от ранее известных науке вирусов. Именно поэтому искусственное происхождение COVID-19 отвергается. Ученые сравнили доступное им секвенирование геномов всех известных штаммов коронавирусов. Доказано, что нынешний вирус имеет стопроцентно природное происхождение.
Первые случаи заболевания были отмечены среди людей, которые посещали рынок диких животных в китайском городе Ухань. Британские ученые полагают, что первые жертвы вируса соприкоснулись с ним после контакта с летучими мышами или ящерицами, продаваемыми на этом рынке. Вирус у большинства людей протекает без тяжелых осложнений, но у тех, кто имеет какие-либо хронические болезни, и в пожилом возрасте он может спровоцировать пневмонию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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