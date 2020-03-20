Не только пожилые! Врачи предупреждают о смертельной опасности COVID-19 для молодых людей
Врачи предупреждают, что пожилые и те, у кого имеются давние проблемы со здоровьем, могут быть не единственными, кто подвержен риску развития смертельных осложнений после заражения коронавирусом, – от вызываемой им респираторной инфекции COVID-19 умирают и молодые, здоровые люди.
Как сообщает MedikForum.ru, британское издание Express приводит доводы нескольких ведущих специалистов в области здравоохранения, предупреждающих, что молодые здоровые, даже спортивные люди также рискуют умереть от коронавируса .
В частности, врач скорой помощи Игнас Демейер (Бельгия) констатирует растущее число молодых людей с серьезными симптомами. Репортерам бельгийской телекомпании VRT он показал шокирующие снимки легких спортивных молодых людей. Их сканы демонстрируют серьезное повреждение легочной ткани с воздушными мешками, заполненными воспалительной жидкостью.
«В нашей больнице в основном находятся пациенты отнюдь не пожилого возраста, как вы могли бы ожидать. В основном, это люди от 30 до 50 лет. Многие не курят и не имеют серьезных заболеваний, таких как диабет или сердечная недостаточность», - поделился врач.
Он пояснил, что этих пациентов объединяют похожие жалобы. Сначала люди болеют неделю, находясь дома с симптомами гриппа. Затем наступает улучшение, длящееся в течение двух дней, после чего возникают сухой кашель и одышка.
Другой врач, специалист ВОЗ Брюс Эйлворд, также выразил тревогу в связи с количеством молодых людей, у которых развились осложнения после заражения новым коронавирусом.
Выступая на пресс-конференции, он сказал: «Хотя среди пациентов с сопутствующими заболеваниями коэффициент смерти был более высоким, я хотел бы подчеркнуть, что было много людей в возрасте 30, 40, 50 лет, которые тоже умирали».
Напомним, проведенное в Китае исследование с использованием данных о 72 000 случаях заражения коронавирусом обнаружило, что подавляющее большинство смертей пришлось на возрастную группу старше 60 лет (30 процентов – на возраст 60-69 и 70-79 лет, 20 процентов – на возраст старше 80 лет).
Комментируя эти данные, эксперт по респираторным инфекционным заболеваниям Сиднейского технологического университета Брайан Оливер заметил: смертельные случаи среди китайских пациентов не обязательно коррелируют с остальной частью мира. По его словам, количество смертей среди молодых людей за пределами Китая намного превосходит аналогичную статистику этого государства. Почему – пока не ясно.
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