Не только пожилые! Врачи предупреждают о смертельной опасности COVID-19 для молодых людей

«В нашей больнице в основном находятся пациенты отнюдь не пожилого возраста, как вы могли бы ожидать. В основном, это люди от 30 до 50 лет. Многие не курят и не имеют серьезных заболеваний, таких как диабет или сердечная недостаточность», - поделился врач.

Выступая на пресс-конференции, он сказал: «Хотя среди пациентов с сопутствующими заболеваниями коэффициент смерти был более высоким, я хотел бы подчеркнуть, что было много людей в возрасте 30, 40, 50 лет, которые тоже умирали».