Найдено антитело для нейтрализации коронавируса
Британские ученые обнаружили в крови победившего атипичную пневмонию пациента антитело, способное нейтрализовать коронавирус. На его основе можно создать новое лекарство от коварной болезни.
Количество случаев коронавирусной инфекции в Великобритании продолжает расти, и местные ученые в оперативном порядке ищут способы обуздать эпидемию. На днях они обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать болезнь. С помощью рентгеновской машины под названием The Diamond Light Source, способной работать в качестве гигантского микроскопа, ученые исследовали кровь пациента, победившего атипичную пневмонию. Этот больной восстановился после респираторной инфекции, впервые появившейся в Китае в 2002 году. И теперь именно он может послужить поставщиком основного компонента нового лекарства от коронавируса.
С помощью мощнейшего микроскопа, использующего электроны для производства световых лучей, позволяющих ученым исследовать вирусы, исследователи обнаружили антитело, нейтрализующее коронавирус. Оно привязывало себя к вирусу и уничтожало его за счет естественных защитных средств организма. Теперь исследователи надеются, что смогут не только больше узнать, каким образом пациент восстановился после опасной инфекции, но и заложить эти механизмы в основу нового лекарственного препарата.
Атипичная пневмония и нынешний коронавирус - группа родственных вирусов, которые развиваются приблизительно по одним механизмам. Следовательно, способы лечения также могут быть схожими. Коронавирус представляет собой сферическое тело с шипами, исходящими от поверхности. За форму этих шипов он и получил название корона. Ученым удалось изолировать белок в этом шипе и посмотреть, как антитела того самого пациента привязывают себя к этому белку, чтобы впоследствии полностью нейтрализовать смертельно опасный вирус, пишет The Telegraph. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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