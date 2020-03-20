20-03-2020 09:06 - Коронавирус гонит ростовчан на природу20-03-2020 07:28 - В китайском городе Ухань впервые не зарегистрировали новые случаи коронавируса20-03-2020 06:00 - Ученые установили, что ведет к смерти при заражении коронавирусом20-03-2020 05:40 - Не только пожилые! Врачи предупреждают о смертельной опасности COVID-19 для молодых людей20-03-2020 05:00 - Названы бытовые предметы, на которых может задерживаться коронавирус20-03-2020 04:30 - Названы лучшие средства для повышения иммунитета во время эпидемии коронавируса20-03-2020 03:32 - В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции

Найдено антитело для нейтрализации коронавируса

Антитело

Британские ученые обнаружили в крови победившего атипичную пневмонию пациента антитело, способное нейтрализовать коронавирус. На его основе можно создать новое лекарство от коварной болезни. 

Количество случаев коронавирусной инфекции в Великобритании продолжает расти, и местные ученые в оперативном порядке ищут способы обуздать эпидемию. На днях они обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать болезнь. С помощью рентгеновской машины под названием The Diamond Light Source, способной работать в качестве гигантского микроскопа, ученые исследовали кровь пациента, победившего атипичную пневмонию. Этот больной восстановился после респираторной инфекции, впервые появившейся в Китае в 2002 году. И теперь именно он может послужить поставщиком основного компонента нового лекарства от коронавируса.

С помощью мощнейшего микроскопа, использующего электроны для производства световых лучей, позволяющих ученым исследовать вирусы, исследователи обнаружили антитело, нейтрализующее коронавирус. Оно привязывало себя к вирусу и уничтожало его за счет естественных защитных средств организма. Теперь исследователи надеются, что смогут не только больше узнать, каким образом пациент восстановился после опасной инфекции, но и заложить эти механизмы в основу нового лекарственного препарата.

Атипичная пневмония и нынешний коронавирус - группа родственных вирусов, которые развиваются приблизительно по одним механизмам. Следовательно, способы лечения также могут быть схожими. Коронавирус представляет собой сферическое тело с шипами, исходящими от поверхности. За форму этих шипов он и получил название корона. Ученым удалось изолировать белок в этом шипе и посмотреть, как антитела того самого пациента привязывают себя к этому белку, чтобы впоследствии полностью нейтрализовать смертельно опасный вирус, пишет The Telegraph. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирусы, антитела
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Хирургия - лучший выход при хронических болях из-за ишиаса
3 показателя опасной диеты
Лекарство от артрита поможет при малярии беременных