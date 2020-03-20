Новый коронваирус – просто «тренировка». Эксперт предсказал появление более опасных пандемий

«Потенциально он, конечно, опасен, однако большинство все-таки выздоравливает. Но этот вирус мог прийти к нам с другими свойствами, допустим, со смертностью в 90%. Тогда ситуация была бы другой, а мир бы к ней не был готов», - сказал специалист.

«Человечество захватывает новые ареалы с обитающими в них животными, которые являются носителями вирусов и бактерий, прекрасно умеющих переходить в людскую популяцию. Мы с чем-то с таким столкнемся… Если эти возбудители, обладающие «убойными» характеристиками, придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем», - предсказал эксперт.