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Новый коронваирус – просто «тренировка». Эксперт предсказал появление более опасных пандемий

люди в медицинских масках

Согласно экспертному мнению российского врача, подполковника медицинской службы запаса Алексея Водовозова, в природе имеются вирусы, способные вызвать пандемии, в сравнении с которыми вспышка нового коронавируса является просто «тренировкой» перед чем-то гораздо более мощным и опасным.

Как сообщает MedikForum.ru, смертельный счет жертв нового коронавируса растет с каждым днем, превысив отметку в 8 тысяч человек. Но в интервью РИА Новости эксперт назвал нынешнюю ситуацию «тренировочной» пандемией. Он допускает, что атаковавший человечество вирус может быть этапом, предваряющим возникновение эпидемий гораздо более опасных заболеваний, чем COVID-19.

По словам Водовозова, глобальной вспышке нового коронавируса тоже предшествовала «тренировка» в виде обширной заболеваемости H1N1 (свиной грипп) – но ученые и врачи «не особенно на это среагировали». Миру еще повезло, что коронавирус, вызывающий COVID-19, оказался довольно умеренным в своем смертоносном потенциале.

«Потенциально он, конечно, опасен, однако большинство все-таки выздоравливает. Но этот вирус мог прийти к нам с другими свойствами, допустим, со смертностью в 90%. Тогда ситуация была бы другой, а мир бы к ней не был готов», - сказал специалист.

Водовозов напомнил об эпидемиях чумы и черной оспы, с которыми человеческая популяция сталкивалась в прошлые века. Эти инфекции вызывали невероятно высокую смертность, и в сопоставлении с ними новый коронавирус кажется довольно безобидным.

Врач отметил, что в природе по-прежнему сохраняются вирусы, которые могут вызывать пандемии гораздо более опасные в плане летальности, чем наблюдаемая сегодня. Вероятность пострадать от них не является чем-то из области фантастики, она реальна.

«Человечество захватывает новые ареалы с обитающими в них животными, которые являются носителями вирусов и бактерий, прекрасно умеющих переходить в людскую популяцию. Мы с чем-то с таким столкнемся… Если эти возбудители, обладающие «убойными» характеристиками, придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем», - предсказал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что способствует смерти человека при заражении коронавирусом.
Теги : коронавирус
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом
Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность