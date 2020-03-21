Британский профессор Грэм Медли дал самый простой совет для защиты от коронавируса

«Большинство людей боятся заражения вирусом. Я думаю, что хороший способ избежать этого – представить, что у вас уже есть вирус, и изменить свое поведение так, чтобы вы не передавали его другим», - сказал он.

«Подумайте в такой ситуации о своих контактах – хотите ли вы заразить свои близких, и действуйте так, чтобы сберечь их. Наша борьба с вирусом – это прежде всего, наша ответственность», - подчеркнул Медли.