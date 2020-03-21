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Британский профессор Грэм Медли дал самый простой совет для защиты от коронавируса

профессор Грэм Медли

Западные издания активно обсуждают рекомендацию британского инфекциониста, профессора Грэма Медли, который по их мнению дал самый простой совет для защиты от коронавируса, который может спасти тысячи жизней.

Как сообщает MedikForum.ru, британские власти решили прибегнуть к необычной стратегии в борьбе с коронавирусом, действуя по принципу «сохраняй спокойствие и продолжай», чтобы быстрее выработать популяционный иммунитет у населения. Несмотря на то, что от последствий COVID-19 в стране погиб 21 человек, а число официальных случаев заражения превысило 1000 человек, было решено не вводить жесткий карантин: например, не запрещать людям, не входящим в группу риска, свободно передвигаться, выезжать за границу.

Одной из самых обсуждаемых в Великобритании персон стал профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Грэм (Грэхем) Медли, чей короткий ролик в Твиттере бьет рекорды посещаемости.

Этот ролик профессор снял после интервью ВВС, в котором обсуждалась самая актуальная тема последних дней – защита от коронавируса и вызываемого им заболевания легких COVID-19. В нем Грэм Медли озвучил самый простой совет, который по его мнению может помочь избежать массовых заражений.

«Большинство людей боятся заражения вирусом. Я думаю, что хороший способ избежать этого – представить, что у вас уже есть вирус, и изменить свое поведение так, чтобы вы не передавали его другим», - сказал он.

По словам профессор, логика проста: вообразив свое заражение, человек будет думать о том, как жить дальше. Это заставит его тщательнее соблюдать рекомендуемые меры (в частности, регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности), чтобы не заразить членов своей семьи.

«Подумайте в такой ситуации о своих контактах – хотите ли вы заразить свои близких, и действуйте так, чтобы сберечь их. Наша борьба с вирусом – это прежде всего, наша ответственность», - подчеркнул Медли.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким советам медиков нужно следовать при самоизоляции.
Теги : коронавирус
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Британский профессор Грэм Медли дал самый простой совет для защиты от коронавируса
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