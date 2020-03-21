Академик Альштейн спрогнозировал достаточно скорый спад волны коронавируса в России
Волна распространяющейся в России инфекции, вызываемой заражением коронавирусом, может пойти на спад или прекратиться уже достаточно скоро: по прогнозу академик Анатолия Альштейна, это произойдет уже в мае и летом.
Как сообщает MedikForum.ru, доктор медицинский наук, члена РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн отметил, что для оптимистичного прогноза о спаде волны коронавируса в России нет никаких гарантий, однако рассчитывать на это позволяет наблюдение за развитием эпидемии в Китае. Там ее удалось подавить примерно за два месяца.
В России изначально были приняты жесткие меры по организации усилий, направленных на борьбу с коронавирусом. Это в немалой степени способствует хорошему контролю над вспышкой нового вируса и повышает вероятность того, что спрогнозированный спад действительно осуществится достаточно скоро.
«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться», – высказался Анатолий Альштейн.
Он добавил, что на бытовом уровне при заражении коронавирусом опасаться нужно пневмонии, из-за которой умирают инфицированные им люди. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции, пояснил академик.
Главный врач городской клинической больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко рассказал, что избежать осложнений в виде тяжелой пневмонии может помочь достаточно простой способ: нужно, чтобы человек лежал на животе. Это не позволит жидкости, скапливаемой в легких, поджимать их и позволяет легче пережить критическую ситуацию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников поделился своими соображениями об опасности вспыхнувшей эпидемии коронавируса в России.
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