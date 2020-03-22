Французский ученый назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать за 6 дней

«Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, все еще оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25 процентов», - рассказал об итогах работы Дидье Рауль.

Как сообщает MedikForum.ru, пациенты с коронавирусной инфекций COVID-19, ставшие участниками испытаний французского специалиста и получавшие хлорохин, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.В ходе эксперимента 24 заразившихя коронавирусом пациентов из Ниццы и Авиньона лечили хлорохином с помощью препарата Плакенил. Им давали 600 мкг в день в течение 10 дней, тщательно контролируя состояние, поскольку препарат может вызывать серьезные побочные эффекты.Подробный отчет об исследовании французского ученого опубликовал The Connexion Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что британским профессором Грэмом Медли были назван самый простой совет для защиты от коронавируса.