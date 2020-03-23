У каждого третьего с COVID-19 нет симптомов
Каждый третий положительный анализ на коронавирусную инфекцию взят у пациентов, не имевших симптомов. Китайские врачи называют их «тихими переносчиками».
Китайская газета South China Morning Post со ссылкой на засекреченные архивы правительства Поднебесной сообщила, что настоящий масштаб и подлинное число так называемых «тихих переносчиков» коронавирусной инфекции гораздо выше, чем это было принято считать ранее. В частности, каждый третий человек с COVID-19 не проявлял симптомов. Можно предположить, сколько в реальности тех, у кого этих анализов не проводили. Если человек не демонстрирует симптомов данной инфекции и не вступал в контакт с заболевшими, анализа у него не проводят - количество тестов ограничено.
К концу февраля в Китае положительные анализы на COVID-19 были выявлены у 43 000 человек, не имевших симптомов и подвергнутых карантину. В официальную статистику они не попали, и в ней по-прежнему числится 81 000 заболевших. Это открытие может оказать существенное влияние на те стратегии, что сейчас используют государства для сдерживания эпидемии коронавируса. Ученые пока не выработали единого мнения о том, какую роль играет в распространении болезни бессимптомные носители, и насколько они заразны. Кто-то говорит, что заразны, а кто-то настаивает, что заражения происходят после кашля и чихания, то есть уже на стадии болезни. Здоровые люди, следовательно, вирус не разносят.
Всё большее количество научных умов подвергают сомнению утверждение Всемирной организации здравоохранения о том, что бессимптомная передача встречается «экстремально редко». ВОЗ сделал эту оценку, подсчитав, что в Китае подобного рода инфекции выявлены не более чем в 1% случаев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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