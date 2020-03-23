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Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу

Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу

Результаты начальных исследований должны быть готовы к июню.

Российские ученые наравне с коллегами всего мира занимаются разработкой вакцины от коронавируса. В Федеральном медико-биологическом центре отчитались о том, что завершена первая фаза кропотливой работы. Об этом широкой общественности сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

ФМБА уже разработало три прототипа вакцины против вируса. Первые исследования должны принести результаты уже к июню, а второй этап подготовки обещано завершить к концу лета.

Вероника Скворцова считает, что первая вакцина уже вполне может быть готова через 11 месяцев.

По состоянию на сегодняшний день в России зарегистрировано 438 заболевших коронавирусом, почти половина из них находятся в Москве – 262 человека. 17 из них уже выписаны из больниц после выздоровления. В понедельник 23 марта появилось о выздоровлении 16-летней девушке, привезшей заразу из Италии. При этом мама путешественницы умудрилась вернуться совершенно здоровой.

В Америке уже приступили к исследованию первой вакцины, введя ее первым подопытным людям. О готовности вакцины рапортуют также китайские ученые. Однако, для того, чтобы лекарство можно было запустить для массового производства, необходимы тщательные исследования на добровольцах, чтобы пронаблюдать действие и возможные побочные эффекты. На это потребуется, как минимум, полгода.

В Китае началась первая фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса. Испытания начались 16 марта - в тот же день, когда было объявлено об испытаниях в США, и, как ожидается, они будут продолжаться до конца года, согласно регистрации в Регистре клинических испытаний страны от 17 марта.
Теги : вакцина против коронавируса, коронавирус
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