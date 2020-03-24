Почему медики чаще заражаются коронавирусом
Статистика показывает, что врачи и медсестры заболевают COVID-19 гораздо чаще обычных людей. Эксперты объясняют это более мощной вирусной нагрузкой.
Из официально выявленных в Италии почти 60 000 случаев заражения коронавирусом 10% - медицинские работники. Китайские ученые рассказали, что врачи из Поднебесной особенно часто заражались COVID-19, и смертность у них была ощутимо выше, чем у населения в целом, особенно у медиков относительно молодых. К примеру, от коронавируса в Китае умерли врачи в возрасте 29 и 34 лет, среди обычных пациентов вероятность смерти в этой возрастной группе около 0,1%. С чем же это связано? Врачи и медсестры более уязвимы перед вирусом, потому что они почти постоянно с ним соприкасаются, когда лечат или обследуют пациентов с подозрением на COVID-19. В результате, их организм просто получают более высокую дозу этого патогена.
Чем больше времени врач и медсестра проводят рядом с больными пациентами, тем большую дозу коронавируса получают. Если медик носит специальный защитный костюм, вероятность заражения почти нулевая. Но в начальный период эпидемии в Китае врачи не использовали эти костюмы, да и сегодня во многих странах ощущается их нехватка. В Италии по причине огромного размаха работ медиков, а на Украине - по причине почти полного отсутствия этих костюмов. Украинским врачам и медсестрам выдают обычные маски, хотя они защиты от заражения не дают.
Еще одной важной причиной такой высокой заболеваемости и смертности медиков является снижение иммунитета, вызванное ужасающей усталостью. Пациенту с COVID-19 необходимо отдыхать, но врачи и медсестры работают сутками напролет. Они испытывают колоссальные перегрузки, из-за чего организм может не справиться с инфекцией, которая не представляет смертельной опасности для подавляющего большинства обычных людей, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий