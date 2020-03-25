Израиль не готов к пандемии коронавируса
Еще одно государство, традиционно представляемое в качестве образца организации здравоохранения, оказалось неготовым к наступлению COVID-19. В Израиле около двух тысяч заболевших, но ситуация может значительно ухудшиться.
В России принято считать, что лучшая в мире медицина находится в Израиле и Германии. Именно туда едут лечиться десятки тысяч граждан нашей страны, не уверенных в качестве отечественного здравоохранения. Вспышка пандемии коронавируса показала, что немецкая медицина находится на высоте. Хотя страна столкнулась со многими тысячами заболевших (их реальное число в сотни раз больше), смертность от COVID-19 здесь пока не превышает 0,4% при 10% в Италии. С учетом реального числа заразившихся в Германии от коронавируса люди умирают здесь не чаще, чем от гриппа.
Израиль пока также выдерживает достойные показатели - всего трое умерших при 1 930 заболевших. Но здесь ситуация может ухудшиться в самое ближайшее время, как говорится в отчете Госконтролера о готовности Израиля к борьбе с вспышками инфекционных заболеваний. Там упоминается, что вроде бы идеальная система здравоохранения Израиля при вспышке кори допустила выход страны на седьмое место в мире по уровню заболеваемости. И лишь в 57% случаев профилактические меры соответствовали стандартам ВОЗ.
В Израиле есть план действий на случай пандемического гриппа, при котором предусматривается заражение 2,25 млн человек, госпитализация 150 тысяч, отправка 25 тысяч в реанимации и подключение 12,5 тысяч к аппаратам ИВЛ. Но Госконтролер пишет, что эти меры остались лишь на бумаге. В реальности, в стране нет такого количества коек, аппаратов ИВЛ, изолированных боксов, противовирусных препаратов и медперсонала. В этой связи главврачи срочно требуют заменить руководство минздрава и допустить туда врачей, а не чиновников. В коллективном письме в минздрав от главврачей говорится: "В последние годы медицине только и оставалось, что голодать, уменьшаться, задыхаться и ухудшать свой профессионализм", пишет news.israelinfo.co.il. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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