При тяжелых симптомах COVID-19 надо лежать лицом вниз
Столкнувшиеся с тяжёлыми дыхательными нарушениями жертвы коронавирусной инфекции могут получить облегчение, если лягут лицом вниз. К такому выводу пришли ученые из Китая.
Журнал American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine публикует результаты исследования экспертов из китайского Wuhan Jinyintan Hospital. Они наблюдали за лечением 12 пациентов с очень тяжело протекающей коронавирусной инфекцией, приведшей к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. В этих случаях людям требуется помощь аппарата искусственной вентиляции легких. Установлено, что если пациенты ложились лицом вниз, а не на спину, то их лёгкие работали лучше, и вероятность излечения, а также уменьшения продолжительности пребывания в реанимационном отделении вырастала.
Это первое исследование, описывающее поведение легких у пациентов с тяжелым COVID-19, находящихся на ИВЛ. Установлено, что некоторые из них не очень хорошо реагируют на повышенное давление воздуха, и изменение положения тела в постели может привести к положительному исходу в более короткое время. Сегодня публикуется большое количество исследований китайских ученых, так как эпидемия в провинции Хубэй закончилась, и у них появилось время проанализировать свои наблюдения, изложив их на бумаге. Данные наблюдения очень ценны для врачей в Европе и в других странах мира, где бушует пандемия коронавируса.
У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 инфекция протекает без симптомов или как лёгкая простуда. Однако у людей пожилых и отягощенных разного рода хроническими болезнями могут развиваться тяжёлые дыхательные осложнения, включая смертельно опасный респираторный дистресс-синдром и воспаления лёгких. В этом случае показано подключение аппарата искусственной вентиляции лёгких, намного увеличивающего вероятность положительного исхода. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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