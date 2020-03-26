Швеция отказалась от карантина
Единственный член Евросоюза, который отказался вводить какой-либо карантин вообще, это Швеция. Власти даже побуждают людей выходить на улицы и дышать свежим воздухом.
Подавляющее большинство стран Европы на карантине, а где-то вводится комендантский час. Однако власти Швеции заявили, что введение подобных ограничений является "грубейшим нарушением базовых свобод граждан", поэтому от карантина отказались. Свободы в Швеции действительно являются фундаментальной основой общества, и даже из-за наступающей пандемии их не отменят. Правда, премьер-министр Стефан Лёвен обратился к нации и призывал следовать рекомендациям врачей, но этим все и ограничилось.
В стране продолжают работать рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, бары, люди собираются большими компаниями и празднуют наступление теплой погоды. Запретили только собрания с количеством людей более 500. И это при запрете на компании больше двух людей в Великобритании и Германии. При этом на Туманном Альбионе уже более 8 000 заболевших и 422 умерших. В Германии инфицировано 33 954 человека. В Швеции - всего 2 299, что меньше, чем в соседней Норвегии, пишет The Daily Mail.
В понедельник бывший государственный эпидемиолог Швеции, советник ВОЗ Йохан Гизеке (Johan Giesecke) призвал граждан выходить на улицы и дышать свежим воздухом, брать термосы с горячим кофе и отправляться на пикники, соблюдая разумную дистанцию. По его словам, постоянное нахождение в домах для здоровья очень вредно. Расположенная рядом с Россией Беларусь также отказалась от всех видов карантина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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