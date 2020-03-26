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Британия ожидает введения талонов на еду

Пустые полки

В течение нескольких недель в Великобритании могут ввести талоны на еду, как полагают эксперты. Это произойдет, если люди не перестанут делать "панические закупки", сметая с прилавков товары длительного хранения. 

Профессор Liverpool Hope University Брюс Эванс (Bryce Evans) считает, что правительство Великобритании не воспринимает развивающийся кризис всерьез. Это касается рационирования продажи товаров длительного пользования, которые продолжают в огромных количествах раскупаться гражданами. Во многих британских магазинах хронически пустые полки, но нет запрета на продажу строго определенного числа тех или иных товаров в одни руки, который мог бы сдержать данные покупки "про запас". Профессор Эванс полагает, что если этого запрета не последует, уже через несколько недель все продовольственные склады страны опустеют, закончатся запасы туалетной бумаги, антисептиков, мыла и тому подобных товаров. 

В этой ситуации правительству придется вспомнить уроки двух мировых войн и ввести продуктовые талоны. При этом бесполезно возлагать на работников супермаркетов задачу по "воспитанию покупателей" - в экстремальные периоды времени люди становятся глухи к убеждениям и проявляют эгоизм сполна. Поэтому надо вводить жесткие ограничения по продажам в одни руки уже сейчас. 

"Есть риск, что мы по-прежнему не воспринимаем этот кризис всерьез, когда дело касается поставки продовольствия, - рассказывает ученые The Daily Mail. - Нужно срочно менять поведение потребителей, ведь через несколько недель это уже станет большой проблемой. Я вижу талоны на продукты на горизонте. Все эти рекомендации от правительства людям не делать запасы впрок, они не работают!" (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, продукты питания
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