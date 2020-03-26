Салон автомобиля может хранить следы коронавируса
Американские ученые выяснили, что салон автомобиля может хранить много бактерий и вирусов, включая и ныне циркулирующий. На некоторых поверхностях коронавирус может сохраняться долго.
Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США доказали, что на некоторых поверхностях коронавирус может сохраняться до 17 дней. Информация основывается на исследованиях кают круизного лайнера Diamond Рrincess, на котором развернулась целая эпидемия коронавируса в феврале этого года. Результаты данного анализа дают ценные сведения о том, как именно следует проводить санитарную обработку транспортных средств.
Уже скоро сезон пыльцы, и автомобильные салоны будут становиться более грязными. Но теперь следует опасаться не только пыльцы растений и грязи. Новое исследование показало, что в салоне может содержаться до 700 различных микробов и бактерий. При этом, по данным другого исследования, каждый третий водитель проводит генеральную чистку салона раз в год, а 12% автолюбителей никогда ее не делают, пишет CBS17.
Сегодня в состав опасных микроорганизмов, обитающих в салонах автомобилей, попал и коронавирус. Ко всему, к чему прикасается человек, теперь следует относиться с дополнительной осторожностью. При выборе чистящих средств для дезинфекции автомобиля надо выбирать те, что обладают мощной противовирусной активностью. К ним относятся очистители на основе спирта, как подсказывают исследователи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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