Немецкие вирусологи назвали главные угрозы COVID-19 и сочли спасением массовое заражение

«В отличие от старого, новый тип, вызывающий COVID-19, обрел способность размножаться в носоглотке, хотя там мало позволяющих ему зацепиться рецепторов. Это означает, что вирус эволюционировал, стал действовать более эффективно, и пути его передачи укоротились», - объяснили эксперты масштабное заражение.

«Чтобы справиться с вирусом, в Германии должны заразиться до 60 миллионов человек. Столь массовое заражение – это не что-то ужасное, поскольку оно означает выработку коллективного иммунитета и создание эффективной прививки на основе антител», - назвали специалисты действенный способ спасения.

«Он не особенно экологически устойчив и летом ослабеет, так как ему вредят ультрафиолетовое излучение и тепло. Но все же случаи заражения будут продолжаться, полностью он не пропадет. Победить мы сможем только при условии, что два из трех человек в стране (примерно 70%) станут невосприимчивыми, то есть переболеют и выработают иммунитет», - считают эксперты.