Немецкие вирусологи назвали главные угрозы COVID-19 и сочли спасением массовое заражение
Немецкие ученые-вирусологи считают одной из спасительных мер в борьбе с пандемией COVID-19 массовое заражение коронавирусом жителей страны – до 70%. Также они назвали главные угрозы новой инфекции.
Как сообщает MedikForum.ru, знаменитый немецкий физик, философ, автор книг, телеведущий Гаральд Леш снял программу, пригласив для участия в ней вирусологов Ульрика Протцера из Технического университета Мюнхена и Яна Феликса Дрекслера из берлинской клиники «Шарите». Ученые говорили о том, что представляет собой новый коронавирус Sars-CoV-2, почему он так агрессивен и каковы его главные угрозы сегодня, об этом подробно пишет журнал Focus.
Сегодняшний коронавирус вирусологи сравнивают с возбудителем атипичной пневмонии коронавирусом SARS, который вызывал эпидемию в 2002–2003 годах. Оба стремятся проникнуть в легкие, чтобы размножаться в их клетках, и заражают людей через капли влаги, распространяемой организмом.
Однако новый вирус гораздо более агрессивен, в этом одна из его главных угроз.
«В отличие от старого, новый тип, вызывающий COVID-19, обрел способность размножаться в носоглотке, хотя там мало позволяющих ему зацепиться рецепторов. Это означает, что вирус эволюционировал, стал действовать более эффективно, и пути его передачи укоротились», - объяснили эксперты масштабное заражение.
Другой главной угрозой COVID-19 является то, что у человечества еще не было опыта заболевания этой инфекцией, и потому проблема выработки иммунитета к ней требует времени. С одной стороны, необходимо всячески сдерживать рост пандемии, чтобы не обрушить медицинскую отрасль и другие важные сферы социума. С другой, для развития устойчивости к новому коронавирусу и разработки вакцин требуется такое условие, как массовый иммунитет, возможный лишь при заражении большой части людей.
«Чтобы справиться с вирусом, в Германии должны заразиться до 60 миллионов человек. Столь массовое заражение – это не что-то ужасное, поскольку оно означает выработку коллективного иммунитета и создание эффективной прививки на основе антител», - назвали специалисты действенный способ спасения.
По их мнению, новый коронавирус никуда не исчезнет, с большой вероятностью станет сезонной инфекцией.
«Он не особенно экологически устойчив и летом ослабеет, так как ему вредят ультрафиолетовое излучение и тепло. Но все же случаи заражения будут продолжаться, полностью он не пропадет. Победить мы сможем только при условии, что два из трех человек в стране (примерно 70%) станут невосприимчивыми, то есть переболеют и выработают иммунитет», - считают эксперты.
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