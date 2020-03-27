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Науке нужны добровольцы для заражения коронавирусом

Добровольцы

Ученым экстренно требуются здоровые и молодые добровольцы, которых намеренно заразят коронавирусом. Это значительно ускорит разработку жизненно необходимой для миллионов пожилых людей вакцины.

Здоровых добровольцев нужно массово заражать коронавирусной инфекцией, чтобы проводить на них клинические испытания новых вакцин, как заявили ученые. Сразу три известных деятеля науки выступили против ныне существующих правил, которые значительно замедляют создание жизненно важного препарата от COVID-19. Они заявили, что каждая неделя задержки с выходом вакцины на рынок вызывает дополнительно тысячи смертей на нашей планете. Сегодня количество заболевших перевалило за полмиллиона, а число смертей за 21 000.

По словам ученых, ситуация будет ухудшаться и дальше, если наука в самые кратчайшие сроки не представит вакцину против коронавирусной инфекции. Однако по данным Всемирной организации здравоохранения, может пройти не менее года до того, как эта вакцина будет объявлена безопасной и подходящей для использования. К тому времени эпидемия закончится, и число её жертв может исчисляться сотнями тысяч. Доктор Питер Смит (Peter Smith) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявил газете The Times, что регуляторы должны позволить испытывать вакцину на здоровых пациентах. По его мнению, сейчас не время соблюдать законы этики, поскольку риск очень высок.

Другие два учёных работают в Гарвардском университете и Университете Рутгерса в Нью-Йорке. Они подчеркивают, что намеренное заражение добровольцев коронавирусной инфекцией, безусловно, вызывает этические опасения. Но в мире найдутся добровольцы, которые пойдут на этот риск, как это делают каждый день пожарники и другие сотрудники спасательных служб. Традиционно любые лекарственные препараты проходят очень длительную стадию. Вначале их проверяют в лаборатории на клетках, потом на мышах и более крупных животных, только потом на человеке. Минимальное время разработки подобных вакцин занимает не менее года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, вакцины
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