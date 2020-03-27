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В России запустили более точную систему выявления коронавируса

В России запустили более точную систему выявления коронавируса

С ее помощью планируется ежедневно производить не менее 10 тысяч тестов.

На сайте министерства здравоохранения появилось сообщение о запуске в производство новой системы для диагностики коронавируса.
 
«ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России запустило серийное производство новейшей тест-системы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжёлого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», — гласит информация.

В пояснении говорится, что новую тест-систему от уже имеющихся на рынке отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Соответственно, она «даёт положительный результат при меньшем содержании вируса в образце».

С помощью новой тест-системы планируется производить не менее 10 тысяч тестов каждый день «с последующим наращиванием производства до 50 тыс. тестов в день». 

Создание тест-системы началось 31 января 2020 г. по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. По завершении регистрационных испытаний 6 марта новая тест-система была зарегистрирована Росздравнадзором.

По последним данным, в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 145,1 тыс. человек. Заболевание выявлено у 1036 человек в 58 регионах.

Жители России оказались менее подвержены панике из-за распространения коронавируса нового типа, чем жители других стран. Пандемия опасного недуга практически не сказалась на жизни среднестатистического россиянина. Почему наши соотечественники оказалась более устойчивы к панике вокруг эпидемиологической ситуации рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
Теги : тест-система, коронавирус
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В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом
Число жертв коронавируса за сутки в Италии побило новый рекорд – скончались 969 человек
В России запустили более точную систему выявления коронавируса