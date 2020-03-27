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В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом

смерть пациента

Четвертая по счету смерть среди пациентов, зараженных коронавирусом, стала следствием пневмонии у 56-летней женщины.

Как сообщает MedikForum.ru, сообщение о смерти появилось 27 марта на сайте оперативного штаба по мониторингу и контролю распространения инфекции. Таким образом, количество летальных исходов в Москве составило четыре случая.

Умерла пациентка 56 лет, у которой при поступлении в больницу была подтверждена левосторонняя пневмония. Также известно, что у женщины отсутствовало одно легкое (оно было удалено в результате операции в связи онкологического заболевания).

«Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», - проинформировали в штабе.

Всего в России зафиксировано 1036 случаев заражения новым коронавирусом, 45 заболевших человек к настоящему дню уже выздоровели. По данным Роспотребнадзора, большинство зараженных приехали с вирусом из граничных поездок. Примерно пятая часть инфицировалась внутри страны вследствие контакта с другими больными.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему немецкие вирусологи считают массовое заражение коронавирусом спасительной мерой для человечества.
Теги : коронавирус
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В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом
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