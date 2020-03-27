Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-19

«Когда речь заходит о заражении COVID-19, сухой кашель находится на переднем плане. Также возникает жар, который может ощущаться как озноб», - сказал врач.

«У пациентов с COVID-19 может быть до двух других параллельных заболеваний», - поделился мнением специалист.

«Это кажется странным, но люди могут заразиться и не замечать этого вообще – у них нет кашля, лихорадки, других типичных признаков. Но также переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от долгосрочных последствий, и спустя месяц все еще чувствовать слабость. Если заболевание было тяжелым, функция легкого может восстанавливаться очень медленно», - предупредил вирусолог.