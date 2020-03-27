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Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-19

мнение врача

Лихорадка и сухой кашель являются наиболее «говорящими» типичными признаками, свидетельствующими о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал врач-вирусолог Кристиан Дростен из клиники «Шарите» (Германия), также назвавший и нетипичные проявления заражения.

Как сообщает MedikForum.ru, один из наиболее часто задаваемых вопросов о COVID-19 касается ее типичных признаков. Пояснения вирусолога Кристиана Дростена по этому поводу опубликовал журнал Focus.

«Когда речь заходит о заражении COVID-19, сухой кашель находится на переднем плане. Также возникает жар, который может ощущаться как озноб», - сказал врач.

Появление насморка – нетипичный признак, заметил Дростен. В то же время часть пациентов с коронавирусом описывала в виде раннего симптома спонтанно развивающийся вирусный синусит, при котором ощущаются боль и давление на носовые пазухи.

Вирусолог из Германии считает, что возникновение насморка может говорить об инфекции, которая развивается параллельно коронавирусной, – например, это может быть простуда. Допускать такую возможность позволяет опыт наблюдений за вспышкой коронавирусной инфекции SARS в прошлые годы. У людей, которые заболевали ею, также наблюдались другие вирусы.

«У пациентов с COVID-19 может быть до двух других параллельных заболеваний», - поделился мнением специалист.

Отдельную категорию составляют случаи, когда симптомы COVID-19 могут отсутствовать, либо проявляться частично, несмотря на заражение.

«Это кажется странным, но люди могут заразиться и не замечать этого вообще – у них нет кашля, лихорадки, других типичных признаков. Но также переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от долгосрочных последствий, и спустя месяц все еще чувствовать слабость. Если заболевание было тяжелым, функция легкого может восстанавливаться очень медленно», - предупредил вирусолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы 4 категории людей, для которых коронавирус смертельно опасен.
Теги : коронавирус
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