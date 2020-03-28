«У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом

«Почему она умерла? Мы никогда не получим ответ, врачи этого не знают», - сказала мать Джули в интервью AFP.

«У нее был только кашель, больше никаких серьезных и настораживающих симптомов», - сказала она.

«Мы были поражены, не могли в это поверить. С самого начала нам говорили, что вирус не опасен для молодых. Мы верили в это, как и все», - поделилась сестра погибшей.