«У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом
Гибель 16-летней девушки по имени Джули шокировала Францию: эта пациентка стала самой молодой смертельной жертвой эпидемии коронавируса в стране. Горюющие родные говорят, что у нее был только кашель, и ничто еще за день до смерти не предвещало столь тяжелого исхода болезни.
Как сообщает MedikForum.ru, заражение коронавирусом считается наиболее опасным для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после тяжелого лечения. Но стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом, об этом пишет издание Focus.
Джулия, по словам членов ее семьи, была до своего заболевания совершенно здоровой.
«Почему она умерла? Мы никогда не получим ответ, врачи этого не знают», - сказала мать Джули в интервью AFP.
По словам женщины, недомогание ее дочери началось с кашля.
«У нее был только кашель, больше никаких серьезных и настораживающих симптомов», - сказала она.
В течение недели девушка принимала сироп от кашля и делала ингаляции. Затем возникло нарушение дыхания: она жаловалась, что ей трудно дышать, но даже тогда проблема не выглядела значительной, опасной.
Между тем, кашель усилился. На восьмой день заболевания мать отвезла девушку к семейному врачу, и тот, насторожившись, вызвал аварийную службу. Джули была доставлена в ближайшую больницу в Лонжумо, к югу от Парижа, а еще через день оказалась в реанимации. Юная француженка ощущает сильную усталость (например, после разговора с мамой), говорит, что чувствует боль в сердце.
Девушке были выполнены два быстрых теста на заражение коронавирусом – оба оказались отрицательными. Ее мать, приободрившись, поехала домой: все выглядело так, словно Джули уже пережила худший момент своей болезни.
Но вечером семье позвонили из больницы и сообщили, что их дочь нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, а новый тест подтвердил наличие COVID-19.
«Мы были поражены, не могли в это поверить. С самого начала нам говорили, что вирус не опасен для молодых. Мы верили в это, как и все», - поделилась сестра погибшей.
На следующий день раздался новый звонок из клиники. Родителей попросили как можно быстрее прибыть в медучреждение, поскольку состояние девушки стремительно ухудшалось. Когда близкие приехали, Джули была уже мертва.
Цепочка со дня крещения и браслет – это все, что может оставить семья себе на память о погибшей. Остальные ее вещи должны быть сожжены в соответствии со строгими требованиями. На похоронах разрешено присутствие не больше 10 человек.
Согласно заключению французского министерства здравоохранения, Джули умерла от особенно агрессивной формы коронавируса, который крайне редко встречается у молодых людей. 16-летняя девушка пополнила список из 1700 имен людей, скончавшихся во Франции от последствий коронавирусной инфекции. По признанию родных, все это кажется им чем-то нереальным, с трудом осознается и принимается.
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