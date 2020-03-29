В Минздраве рассказали врачам, какие препараты применять при лечении коронавируса
Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило рекомендации для врачей по диагностике и лечению коронавируса COVID-19 27 марта. В частности, там перечисляются препараты, утвержденные для лечения пациентов. Среди них значатся лекарства от малярии, жаропонижающие, противовоспалительные, противововирусные и препараты интерферона.
Список препаратов для лечения коронавируса
"Лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препаратыинтерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клиническихиспытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир", - говорится в методических рекомендациях Минздрава, обновленных 27 марта.
Однако в методических рекомендациях делается оговорка, что данных об эффективности всех перечисленных препаратов недостаточно, поэтому в тяжелых и неоднозначных случаях решение об их применении принимается "по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".
Лопинавир и ритонавир используется сегодня для лечения ВИЧ-инфицированных, однако ряд исследований продемонстрировали, что он может подавлять активность коронавируса. Комбинацию этих противовирусных препаратов применяли еще во время вспышки MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром).
Гидроксихлорохин - препарат для лечения малярии, который сейчас вводится в активное применение против COVID-19 во всех странах, несмотря на то, что его противовирусные свойства до конца не изучены.
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