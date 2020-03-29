В Минздраве рассказали врачам, какие препараты применять при лечении коронавируса

Список препаратов для лечения коронавируса

"Лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препаратыинтерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клиническихиспытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир", - говорится в методических рекомендациях Минздрава, обновленных 27 марта.