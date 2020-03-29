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Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян

Евгений Комаровский

Известный врач, телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что эпидемия коронавируса не пройдет бесследно для россиян, и назвал те последствия, с которыми с большой вероятностью столкнется общество.

Как сообщает MedikForum.ru, на своем ютьюб-канале доктор Комаровский сказал о том, что уверенно предсказать дальнейшее развитие ситуации с заражением COVID-19 сегодня пока нельзя. Только к концу года станет ясно, насколько стойким может быть иммунитет у переболевших инфекцией, и насколько быстро мутирует сам коронавирус.

«Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация. Если антитела держатся много лет, как, например, после кори, то вакцинация вообще не будет нужна, и мы закроем эту тему», – назвал доктор Комаровский один из сценариев продолжения эпидемии.

Также, считает врач, очередным последствием пандемии станут значительные изменения в экономике. Кроме того, россияне могут столкнуться с обострившейся проблемой резистентности к антибиотикам и массовыми аллергиями из-за повального применения дезинфицирующих средств, влияющих на естественную микрофлору организма (в том числе на поверхности кожи).

Доктор Комаровский добавил, что россияне долго жили, не воспринимая инфекционные заболевания как смертельную угрозу. Вспыхнувшая эпидемия нового коронавируса изменит такое отношение, а также станет уроком для медицины.

«Обычно в инфекционных больницах два-три аппарата ИВЛ, не больше. А сейчас будет понятно, что нужен их запас», – отметил медик.

На сегодня, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 678 тысяч человек, 31 700 скончались, 145 тысяч вылечились. Среди россиян количество заразившихся составляет 1534 человека: 1014 больных находятся в Москве. Выздороветь после заражения коронавирусом и периода болезни смогли 64 наших соотечественника.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом.
Теги : доктор Комаровский, коронавирус
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