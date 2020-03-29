Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян

«Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация. Если антитела держатся много лет, как, например, после кори, то вакцинация вообще не будет нужна, и мы закроем эту тему», – назвал доктор Комаровский один из сценариев продолжения эпидемии.

«Обычно в инфекционных больницах два-три аппарата ИВЛ, не больше. А сейчас будет понятно, что нужен их запас», – отметил медик.