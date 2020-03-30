300 граждан Ирана насмерть отравились древесным спиртом
В стране кто-то запустил слух о том, что алкоголь лечит от коронавируса. К подобному "лечению" прибегли сотни людей.
Иран столкнулся с невероятным всплеском смертности от отравления метанолом. Местные граждане решили прибегнуть к запрещенному в стране алкоголю после того, как появились слухи, что он помогает при лечении коронавирусной инфекции. Отметим, что Иран относится к наиболее пострадавшим от пандемии странам. Здесь зарегистрировано свыше 30 000 инфицированных и более 2 200 умерших, хотя данные оценки могут быть серьёзно занижены. Местные средства массовой информации сообщают, что более 1 000 человек столкнулись с тяжёлыми симптомами из-за отравления метанолом. В Иране запрещено продавать спиртные напитки, приобрести их можно только из-под полы, а некоторые недобросовестные торговцы под видом алкоголя продают метанол или крайне ядовитый древесный спирт.
Слухи о том, что алкоголь лечит от коронавируса, распространялись и в других странах региона. В частности, сообщается, что в Турции около 100 жителей Туркменистана ушли из жизни после употребления древесного спирта, которым они хотели защититься от эпидемии. Говорится и о других пострадавших, являющихся гражданами разных стран. Информация о пользе спирта распространяется в местных социальных сетях, поскольку жители не очень верят официальным СМИ и считают, что ситуация с эпидемией в их регионе намного хуже, а эффективных лекарств нет.
Отметим, что пока официально признанных средств лечения COVID-19 действительно не существует. Известно, что болезнь вызывается коронавирусом, активно изучаемым исследователями. Но в соцсетях Ирана гуляют слухи о том, что какой-то британский школьный учитель и другие граждане вылечили себя от коронавируса с помощью виски и меда. Эти истории перемешиваются с необходимостью использовать антисептики на основе спирта. Из-за этого некоторые ошибочно предположили, что употребление высококачественного алкоголя уничтожит вирус в организме, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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