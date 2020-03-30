Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус
Вводимые разными странами ограничения на передвижения граждан могут замедлить распространение вируса. Однако они не способны полностью его остановить.
Опубликованное журналом Science на днях исследование показало, что ограничения передвижений полезны в деле замедления распространения коронавируса, но для более эффективного контроля эпидемии важно придерживаться так называемого социального дистанцирования. Этот вывод сделала международная команда экспертов из разных стран. Они полагают, что различные запреты по передвижениям лишь несколько замедляют распространение болезни. Ученые проследили за изначальным распространением вируса из города Ухань в Китае.
В целом, было установлено, что ограничения по передвижению в этой провинции задержали эпидемию приблизительно на 3-5 дней, но потом она всё равно распространилась в другие регионы Китая. Также запрет на поездки в Китай и из него лишь очень умеренно повлиял на скорость развития эпидемии в других странах мира. Гораздо больший эффект имеет так называемая социальное дистанцирование, то есть привычка держаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров, к которому призывают власти.
В этой связи исследователи подчеркивают, что ограничения по передвижениям не дадут того эффекта, на которой рассчитывают власти разных государств. Критически важно проводить как можно больше тестов и осуществлять раннюю диагностику, а также изоляцию вирусоносителей, закрывая школы и побуждая граждан к гигиене. Что же касается ограничений по поездкам, то они дадут лишь несколько дней, в течение которых власти смогут лучше подготовиться к наступлению эпидемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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