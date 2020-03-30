Германия начинает массовое тестирование по корейскому сценарию
Власти Южной Корее довольно быстро обуздали пандемию коронавируса, и теперь заболеваемость там почти остановилась. В этом им помогла методика тотального тестирования населения.
Чем больше тестов на коронавирус будет проведено, тем больше инфицированных выявлено. У 60% болезнь протекает вообще без всяких симптомов, но они способны заражать окружающих. Если их выявить и изолировать, пандемия быстро закончится. Именно так поступили власти Южной Кореи, и теперь их успех собираются повторить в Германии. Немецкие медики будут тестировать по 200 000 человек в день для того, чтобы замедлить стремительно распространяющуюся здесь эпидемию коронавирусной инфекции.
Отметим, что в Германии в целом диагностика и лечение коронавируса находятся на очень высоком уровне. Если соотношение количества инфицированных и умерших в Италии составило чуть ли не 10 к одному, а это означает, что смертность превысила показатели в 10%, то в Германии длительное время она пребывает на уровне 0,4%. А если учесть, что в реальности инфицированных гораздо больше, смертность от коронавируса в этой стране не превышает показатели смертности от сезонного гриппа. Но число инфицированных постоянно растет, и теперь немецкие власти решили перейти к новому варианту.
Южнокорейская модель может послужить образцом и для других государств. Здесь использовали схему из трёх пунктов: тестировать, выявлять, изолировать. Массовое тестирование населения помогло выявить всех носитель инфекции, которых просто изолировали, чтобы они не заразили других. В результате, за считанные недели пандемия было остановлено. Южная Корея пока придерживается режима ограничения авиасообщение с другими странами, ожидая, пока пандемия пройдёт. Германия попробовать повторить этот опыт, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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