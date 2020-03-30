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Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем

Рукопожатие

Коронавирус по-прежнему остается самой актуальной темой в СМИ. В этот раз новые статистические данные привел Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, сколько человек заразились COVID-19 контактным путем.

Более четверти случаев заражения коронавирусом в России произошли контактным способом – на работе, в транспорте или в семье. Об этом в понедельник, 30 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах РФ. География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе», - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что большинство инфицированных – это люди, приехавшие из других стран, которые привезли вирус в РФ. Затем они заразили своих домашних, коллег и пассажиров в транспорте, передает агентство «Интерфакс».

Ранее портал «Медикфорум» писал, что с 30 марта в Москве вводится режим всеобщей самоизоляции. Власти рассказали, по каким причинам можно будет выходить из дома.
Теги : коронавирус в России, коронавирус, Роспотребнадзор
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