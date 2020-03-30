В связи с карантином от инфекции COVID-19 в поликлинике нижегородского онкодиспансера появились телемедицинские консультации

– Если вам необходимо проконсультироваться у специалиста-онколога, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Ваш лечащий врач проведет телевизионную консультацию – с помощью специальной программы он направит заявку нам и получит заключение,

В поликлинике Нижегородского регионального онкологического диспансера в связи с проведением комплекса мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, появилась новая услуга для тех пациентов, у которых ранее был установлен диагноз развития онкологического заболевания: телемедицинские консультации..Эта мера была введена в Ниэегородском областном онкодиспансере (НОКОД) с 25 марта 2020 года, о чем сообщили в администрации медицинскного учреждения.- разъяснили в лечебном учреждении.Те категории пациентов, у которых подозревают злокачественные новообразования или, у кого онкологическое заболевание было установлено в первый раз, будут приняты медиками очно на этапе выбора метода лечения.Записаться на прием можно по телефону в Нижнем Новгороде 8 (831) 282-00-01. Телефон для записи на консультацию тот же 8 (831) 282-00-01. Также можно записаться на прием и на консультацию к врачу-онкологу и в поликлинику онкологического диспансера можно по SKYPE, адрес [email protected] Администрация регионального онкодиспансера и его поликлиники гарантирует, что все ранее назначенные диагностические исследования будут проведены в срок. Также в обычном, прежнем режиме проводят госпитализацию для прохождения лечебного курса в стационары.Специалисты отмечают, что борьба с онкологическими заболеваниями является важной часть. национального проекта «Здравоохранение», который реализуют в России в соответствии с указом главы государства Владимира Путина. В Нижегородской области реализуют все мероприятия в рамках этого национального проекта.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что к концу 2023 года в Нижнем Новгороде намерены построить Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний .